Orbán Viktor felszólalt Washingtonban – mutatjuk a teljes beszédet + videó

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalt a Béketanács washingtoni első ülésén. A kormányfő beszéde kiemelt figyelmet kapott, hiszen Magyarország alapító tagként vesz részt a testület munkájában, és a magyar–amerikai kapcsolatok az elmúlt időszakban látványosan erősödtek Donald Trump elnökkel. Orbán Viktor felszólalását videón mutatjuk.

2026. 02. 19. 17:41
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a washingtoni Béketanács alakuló ülésén. Magyarország alapító tagként vesz részt a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testület munkájában, ami az elemzők szerint is jelzi hazánk megerősödött nemzetközi pozícióját. A magyar–amerikai kapcsolatok az elmúlt időszakban látványosan erősödtek, így a kormányfő felszólalása kiemelt figyelmet kapott. 

A miniszterelnök beszédében megköszönte a magyar emberek nevében is Donald Trump eddigi erőfeszítéseit a béke érdekében, valamint azt is hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború egy Trump-adminisztráció alatt elképzelhetetlen lett volna. Orbán Viktor egyúttal kiemelte, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, amely alapító tagként a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban. 

Trump elnök hivatalba lépése nagyszerű lehetőséget kínál a béketeremtésre irányuló erőfeszítések megsokszorozására nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is. Európában világosan megértjük, hogy a közel-keleti, és különösen a gázai biztonsági helyzet jelentős hatással van Európa biztonságára

– hangsúlyozta Orbán. 

A miniszterelnök egyúttal azt is elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket a béke és a stabilitás megőrzésében világszerte, azonban most új kezdeményezésekre van szükség, Európában pedig komoly tanácskozások folynak a Béketanács jövőbeni szerepéről. 

Biztosak vagyunk benne, hogy Trump elnök kezdeményezése a Béketanács létrehozására egy lépés a helyes irányba. Elnök úr, büszkék vagyunk arra, hogy az alapító tagok között lehetünk, és örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű társaságban lehetünk. Nagyon szépen köszönjük

– zárta felszólalását a kormányfő. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

 

 

