Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott a washingtoni Béketanács alakuló ülésén. Magyarország alapító tagként vesz részt a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testület munkájában, ami az elemzők szerint is jelzi hazánk megerősödött nemzetközi pozícióját. A magyar–amerikai kapcsolatok az elmúlt időszakban látványosan erősödtek, így a kormányfő felszólalása kiemelt figyelmet kapott.
Orbán Viktor felszólalt Washingtonban – mutatjuk a teljes beszédet + videó
Orbán Viktor miniszterelnök felszólalt a Béketanács washingtoni első ülésén. A kormányfő beszéde kiemelt figyelmet kapott, hiszen Magyarország alapító tagként vesz részt a testület munkájában, és a magyar–amerikai kapcsolatok az elmúlt időszakban látványosan erősödtek Donald Trump elnökkel. Orbán Viktor felszólalását videón mutatjuk.
A miniszterelnök beszédében megköszönte a magyar emberek nevében is Donald Trump eddigi erőfeszítéseit a béke érdekében, valamint azt is hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború egy Trump-adminisztráció alatt elképzelhetetlen lett volna. Orbán Viktor egyúttal kiemelte, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, amely alapító tagként a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban.
Trump elnök hivatalba lépése nagyszerű lehetőséget kínál a béketeremtésre irányuló erőfeszítések megsokszorozására nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is. Európában világosan megértjük, hogy a közel-keleti, és különösen a gázai biztonsági helyzet jelentős hatással van Európa biztonságára
– hangsúlyozta Orbán.
A miniszterelnök egyúttal azt is elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szervezetek nem tudták betölteni szerepüket a béke és a stabilitás megőrzésében világszerte, azonban most új kezdeményezésekre van szükség, Európában pedig komoly tanácskozások folynak a Béketanács jövőbeni szerepéről.
Biztosak vagyunk benne, hogy Trump elnök kezdeményezése a Béketanács létrehozására egy lépés a helyes irányba. Elnök úr, büszkék vagyunk arra, hogy az alapító tagok között lehetünk, és örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű társaságban lehetünk. Nagyon szépen köszönjük
– zárta felszólalását a kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze
Brüsszel ne Ukrajna Bizottságként viselkedjen, és vegye komolyan az olajimportra vonatkozó szabályokat.
Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt + videó
Döbbenetes, hogy mit mondott Ursula von der Leyen szóvivője a Barátság vezeték helyreállítása kapcsán.
Béketanács: Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere tovább nő + videó
Új diplomáciai lehetőségek nyílnak Magyarország előtt.
Orbán Viktor megtalálta a közös hangot Javier Mileivel
A miniszterelnök szerint félő volt, hogy szétültetik őket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze
Brüsszel ne Ukrajna Bizottságként viselkedjen, és vegye komolyan az olajimportra vonatkozó szabályokat.
Brüsszel nyíltan Ukrajna pártjára állt + videó
Döbbenetes, hogy mit mondott Ursula von der Leyen szóvivője a Barátság vezeték helyreállítása kapcsán.
Béketanács: Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere tovább nő + videó
Új diplomáciai lehetőségek nyílnak Magyarország előtt.
Orbán Viktor megtalálta a közös hangot Javier Mileivel
A miniszterelnök szerint félő volt, hogy szétültetik őket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!