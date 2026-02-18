Donald TrumpWashingtonBéketanács

Fehér Ház: több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén

Több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön. Ezt a Fehér Ház szóvivője közölte szerdán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 21:17
Donald Trump Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Karoline Leavitt az amerikai elnök hivatalának napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Donald Trump beszéde nyitja meg az ülést, amelyet a fővárosban működő – Donald Trump nevét viselő – Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendeznek. A Fehér Ház szóvivője emlékeztetett arra, hogy a Béketanács tagállamai már több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítés és humanitárius segélyezés céljaira, valamint a palesztin terület biztonságának megteremtésére.

Fotó: AFP

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az összeg felhasználását a Béketanács tagjai felügyelik.

A szóvivő sajnálatosnak mondta, hogy a Vatikán bejelentette, nem vesz részt a testületben, arra hivatkozva, hogy a Béketanács tevékenysége versenyt teremt az ENSZ ezen a téren végzett munkájával. Karoline Leavitt kifejtette: 

a béke ügye nem lehet pártállás kérdése, politikai téma vagy vitára okot adó ügy. 

Kijelentette, hogy a Béketanács egy olyan térség újjáépítése felett őrködik, amelyet erőszak, vérontás és szegénység sújtott túlságosan hosszú ideig.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Szijjártó Péter: Donald Trump jelenti világszerte a reményt a békére

