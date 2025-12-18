Fiumei füstjelek

Többször hangoztattam már emlékezetpolitikai és helytörténeti írásaimban, hogy a régi magyar képeslapkincs legfőbb mai üzenete az, hogy a magyar múlt erejével a hátunk mögött érezzük otthon magunkat a Kárpát-medencében, bárhol is járjunk a mai határon túl. És persze azokon a területeken, amelyek ezen az óriási régión kívül is a régi, teljes országhoz tartoztak.

Magyarország legnyugatibb pontja, és egyben legnyugatibb nagyvárosa volt Fiume. Az itt látható hatalmas, háromosztatú képeslap pedig minden kétség nélkül az egyik legszenzációsabb, ami megjelent királyságunk tengeri ékkövéről. Drezdában adta ki a kor híres kiadója, a Stengel, ennek ellenére nem találtam nyomát egyetlen magyar szakkönyvben sem, de még a 2021-ben, helyben – csak horvát és olasz nyelven – megjelent Pozdrav iz Rijeke – Un saluto da Fiume című régi lapokat felvonultató albumban sem. Pedig e 115 éve útra kelt panorámalap hatására kerekedtem fel családostól Fiumébe először, idén nyáron. Lám, milyen ereje tud lenni egy régi felvételnek! Hát még egy olyannak, amelyen a gőzhajó úgy ontja a füstöt, mintha épp le akarna sodródni a lapról.

Látni akartam, mi maradt a fiumei magyar világból, a város vitathatatlan fénykorából. Látni akartam a Grand Hotel Európát, a Lloydot, a Fellner és Hellmer tervezte színházat, hogy miben hasonlít a nagyváradihoz és a budapesti Vígszínházhoz, az Adria Magyar Tengerhajózási Rt. parti palotáját, és a Pfaff Ferenc által megálmodott impozáns pályaudvart. Hogy őriznek-e még ezek az épületek valamit azokból az időkből, amikor a fiumei képeslapok akár egy nap alatt eljutottak országon belül a legkisebb faluba is. És kijelenhetem: igen. Sőt!

Meg akartam tudni, hogy egyáltalán milyen is volt az igazi magyar tengerpart, hogy 130 év után is használják-e még a Skull Mátyás vasöntödéjéből származó kikötőbakokat a mólók szélén? És bizony használják, jól feszítik az arra vetődő dollármilliárdosok luxusjachtjainak köteleit. Valójában minden ott volt, amit kerestem, ahogy a magyar múlt sem illant el a paloták árnyékából, hiába dolgozott ezen az őrült olasz D’Annunzio, meg az egész Jugoszlávia, hol királyságként, hol köztársaságnak álcázott balkáni birodalomként.