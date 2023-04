Pressman együtt széderezett a korábban zsidókat listázni akaró Jobbik-elnökkel

Pészah, a zsidó húsvét alkalmából David Pressman amerikai nagykövet széderestet tartott, ahol a meghívottak közül egyedüli pártpolitikusként Gyöngyösi Márton is jelen volt. Az asztalfőnél, a diplomata mellett kapott helyet a kipában ülő, a Jobbik - Konzervatívok korábban antiszemita és rasszistsa botrányokban érintett, illetve oroszbarát elnöke. Gyöngyösi mások mellett együtt vacsorázott a Mazsihisz vezetőjével, Heisler Andrással, valamint az SZFE és más baloldali tüntetések egyik ismert szereplőjével, Nagy Ervin színművésszel.

Fotó: Facebook

A sajátos vendéglistára némi magyarázatot adhat, hogy Pressman közösségi bejegyzése szerint „különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén”.

A nagykövet, mint vezető diplomata ezzel jelzést is küldött, hiszen akit meghív egy ilyen fontos ünnepi rendezvényre, azzal a későbbiekben is számolnak politikai, diplomácia szinten. Információink szerint a budapesti amerikai nagykövetségnek korábban nem volt kapcsolata a Jobbikkal, ez most megváltozott.

A Jobbik - Konzervatívok elnökének meghívása és kiemelt helyre ültetése azért is furcsa, mert a köpönyegforgatásban bajnok Gyöngyösi Márton néhány éve még szélsőjobboldali, oroszbarát politikát képviselt aktívan. Emlékezetes, hogy a most kipában tetszelgő európai parlamenti képviselő, pártelnök még országgyűlési képviselőként arról szónokolt a parlamentben, hogy „pont itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.

Gyöngyösi mostani politikai szövetségeseit és ellenfeleit akkor annyira felháborították az elhangzottak, hogy ellenzéki és kormánypárti politikusok együtt, egy színpadon tüntettek ellene. Gyöngyösi volt az is, aki mielőtt Ukrajna és elnöke, Volodimir Zelenszkij nagy tisztelője lett, anyira oroszpárti volt, hogy 2015-ben megfigyelőként vett részt a Krím elcsatolását legitimálandó népszavazáson. Az akkori Gyöngyösi Márton úgy vélte, hogy Oroszország reményt és erőt adott minden kisebbségnek a jogaiért vívott küzdelemben, a referendum pedig rámutatott az Egyesült Államok és az Európai Unió kétszínűségére, mert a népek önrendelkezését, az emberi és kisebbségi jogokat csak akkor támogatják, ha geopolitikai érdekeik úgy kívánják.

Gyöngyösi azóta több fórumon is jelezte, hogy az elmúlt tíz évben ő és pártja megváltozott, és korábbi cselekedetei jó része csak félreértés volt.

Úgy tűnik, hogy mig Pressman és stábja elfogadta a Jobbik - Konzervatívok elnökének magyarázkodását, a tegnapi estről szóló ünnepi bejegyzés kommentelői ennyire nem megértőek.

„Gyöngyösi »zsidólistázó« Máté kipában… jeles demokrata ”, "Amerika hőse, a donbászi választási megfigyelő, oroszbarát Marci kipában. Nem a zsidólistáját olvassa éppen?", „Minden megszólalása a legsötétebb, legkártékonyabb dolgokat idézi. Mindazt amiért szégyelli magát minden magyar aki a jog uralmát, a civilizációt tartja alapértéknek.”, „Értem én, hogy diplomácia, és álláspontok közelítése …de gyöngyösit pont egy ilyen alkalommal meghívni , kötelezni a többi résztvevőt, hogy egy nácival együtt ünnepelje a zsidó ünnepet… hát … biztos, hogy mindenki a »csodálatos« jelzőt tenné ide ? – csak néhány bejegyzés a sok közül, amelyek jelentős részét nem tűri a nyomdafesték.

Amíg az amerikai nagykövet sokak szerint egy „nácival” ünnepli a zsidó húsvétot, addig a diplomata beiktatása óta menetrendszerűen bírálja a magyar kormányt. Legutóbb azt kritizálta, hogy Orbán Viktor a közösségi médiában támogatásáról biztosította Donald Trump volt amerikai elnököt, akivel személyesen is jó kapcsolatot ápol. Korábban arra figyelmeztetett, hogy „a magyar kormány a Kremlhez hasonlóan reagál a külső bírálatokra”, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nehezményezte, hogy Washington bírálta a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, a sajtószabadságot, valamint az országban szerintük tapasztalható magas korrupciót.

Borítókép: Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke és Nagy Ervin színművész az amerikai nagykövet által rendezett széderesten (Fotó: Facebook)