Újabb plusz pénz érkezik a gyermekes családokhoz

Már csak húsz nap az újabb családi adócsökkentésekig: újabb ötven százalékkal emeli a kormány a családi adókedvezményt, személyijövedelemadó-mentesek lesznek a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák, és a harminc év alatti édesanyák is szja-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre – közölte Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán hangsúlyozta: ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.

Fotó: Pexels

A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai, idén júliustól szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes szja-mentességet – emelte ki az államtitkár. Majd ismertette: a nemzeti kormány 2026 után is folytatni kívánja az adócsökkentéseket: 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák, 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák, 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák számára vezetik be a teljes szja-mentességet.

Mi a családok támogatásában hiszünk, de vannak, akik brutális adóemelésekre készülnek. A Tisza teljesen fel akarja számolni a családi adórendszert: magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket, le akarja építeni a családi adókedvezményt, és meg akarja szüntetni a gyedet, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása

– fogalmazott Koncz Zsófia. Majd kiemelte: a kormány emeli a gyed maximális havi összegét a jelenlegi bruttó 407 120 forintról – a minimálbér 11 százalékos emelésével – jövőre 451 920 forintra. A Tisza Párt viszont ezt elvenné, amivel a gyed maximális összegében részesülő családok havonta 44 ezer, éves szinten 537 ezer forinttal kapnának kevesebbet – tette hozzá.

Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!

– írta az államtitkár.