Itt vannak a legfontosabb kérdések az édesanyák adómentességéről + videó

A háromgyermekes édesanyák már személyi jövedelemadó-mentesek és nemsokára a kétgyermekes anyák is azok lesznek. Azonban sokakban merülnek fel kérdések az szja-mentesség kapcsán, amelyekre Koncz Zsófia választ is ad.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 14:04
Család. Illusztráció Shutterstock
– Október 1-jétől bevezettük a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességét – emlékeztetett Koncz Zsófia új videójában. A családokért felelős államtitkár az szja-mentességgel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre válaszolt.

szja-mentesség Budapest, 2025. október 1.Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos és Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Idősek Tanácsának konzultációs ülésén a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 1-jén.MTI/Soós Lajos
Koncz Zsófia megválaszolja a leggyakoribb kérdéseket az szja-mentességgel kapcsolatban (Fotó: MTI/Soós Lajos)

 

Mennyi pénz marad a családoknál?

A leggyakoribb kérdés, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentességével átlagosan mennyivel több pénz marad egy családnál. Az államtitkár elmondta, ha egy átlagkeresetű édesanyával számolunk, akkor azt lehet mondani, hogy

ott havi 109 ezer forint is ott maradat pluszban a családnál.

Koncz Zsófia szerint ez egy óriási segítség.

 

Automatikusan jár az édesanyák szja-mentessége?

Gyakori kérdés még a témával kapcsolatban, hogy automatikusan jár-e ez a mentesség.

Nem automatikusan jár, tehát ha az októberi fizetésben ezt már szeretnék látni, akkor érdemes most az adóelőleg-nyilatkozatot módosítani a NAV honlapján vagy a munkáltatónál kell jelezni, és akkor már novemberben az októberi fizetésnél ez meg fog jelenni

– figyelmeztet az államtitkár. Azt is jelezte, hogy nem történik baj, ha ezt valaki nem teszi meg, mert bármikor meg lehet tenni ezt ebben az évben, vagy a jövő év elején is, vagy legkésőbb – ha egy összegben szeretnénk megkapni – jövő májusban az adóbevalláskor kell megtenni ezeket a lépéseket.

 

Meddig jár az anyáknak az adómentesség?

Az is sokszor felmerül, hogy mióta és meddig jár a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Koncz Zsófia ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy október 1-jétől vezették be az intézkedést, ami azt jelenti, hogy

igazából innentől kezdve a háromgyermekes édesanyák soha többet nem fognak szja-t fizetni.

Természetesen a szükséges lépéseket mindenképp meg kell tenni – utalt vissza az államtitkár.

 

Számít az életkor az szja-mentességnél?

Van, akit az foglalkoztat, hogy ez az intézkedés korhoz van-e kötve.

Az államtitkár egyértelműen rámutatott, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentessége

nincs korhoz kötve,

tehát itt az a lényeg, hogy ha dolgozik valaki és három gyermeke van, de már akár unokája is lehet, tehát már felnőttek a gyermekei, akkor is jogosult rá, hogy szja-mentes legyen.

 

Számít a jövedelem?

Arra a gyakori kérdésre, hogy az szja-mentesség függ-e a jövedelemtől, Koncz Zsófia egyértelmű választ adott: nem.

Igazából ez minden munkából származó jövedelemre és a teljes jövedelemre érvényes

– egyértelműsítette, hozzátéve, hogy éppen ezért érdemes érvényesíteni.

 

Lesznek még további kedvezmények?

Több kérdezőt is az foglalkoztat, hogy megáll-e itt a kormány. Az államtitkár ebben az esetben is határozottan nemleges választ adott.

Nagyon fontos, hogy a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége nagyjából 250 ezer anyát érint, de nem állunk itt meg, hiszen január 1-jétől következnek a kétgyermekes édesanyák

– jelentette ki Koncz Zsófia. Majd rámutatott: az ő esetükben négy év alatt fognak eljutni oda, hogy minden kétgyermekes anya szja-mentes legyen, mivel ott nagyon sokan vannak, 690 ezer édesanyáról beszélhetünk.

Ezért első lépésként januártól a negyven év alatti anyák következnek, így januártól félmillió édesanya lesz szja-mentes Magyarországon, 2029-re pedig összesen egymillió édesanya válik szja-mentessé.

 

A családi adókedvezmény átruházható?

Sokakat foglalkoztat, hogy az szja-mentesség igénybevétele esetén a családi adókedvezmény átruházható-e az apára.

Az államtitkár minden kérdezőt megnyugtatott, és rámutatott, hogy

a kedvezmény átruházható.

Ezt a családoknak nagyon fontos végiggondolni – tette hozzá.

A családi adókedvezményt most is 50-50 százalékban veszik igénybe az édesanyák és az édesapák – mondta Koncz Zsófia, aki biztos benne, hogy ezek után nagyon sokan fogják ezt is módosítani, és egyre nagyobb arányban fogják igénybe venni az apák. A családi adókedvezmény januártól három gyermek esetében közel 200 ezer forint lesz – tette hozzá.

Az államtitkár jelezte, hogyha valakinek további kérdései lennének, akkor érdemes ellátogatni a családi adócsökkentések oldalra vagy az élethelyzet szerinti javaslatokat tartalmazó Család.hu felületre.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

