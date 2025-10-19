Itt vannak a legfontosabb kérdések az édesanyák adómentességéről + videó

– Október 1-jétől bevezettük a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességét – emlékeztetett Koncz Zsófia új videójában. A családokért felelős államtitkár az szja-mentességgel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre válaszolt.

Koncz Zsófia megválaszolja a leggyakoribb kérdéseket az szja-mentességgel kapcsolatban (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mennyi pénz marad a családoknál?

A leggyakoribb kérdés, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentességével átlagosan mennyivel több pénz marad egy családnál. Az államtitkár elmondta, ha egy átlagkeresetű édesanyával számolunk, akkor azt lehet mondani, hogy

ott havi 109 ezer forint is ott maradat pluszban a családnál.

Koncz Zsófia szerint ez egy óriási segítség.

Automatikusan jár az édesanyák szja-mentessége?

Gyakori kérdés még a témával kapcsolatban, hogy automatikusan jár-e ez a mentesség.

Nem automatikusan jár, tehát ha az októberi fizetésben ezt már szeretnék látni, akkor érdemes most az adóelőleg-nyilatkozatot módosítani a NAV honlapján vagy a munkáltatónál kell jelezni, és akkor már novemberben az októberi fizetésnél ez meg fog jelenni

– figyelmeztet az államtitkár. Azt is jelezte, hogy nem történik baj, ha ezt valaki nem teszi meg, mert bármikor meg lehet tenni ezt ebben az évben, vagy a jövő év elején is, vagy legkésőbb – ha egy összegben szeretnénk megkapni – jövő májusban az adóbevalláskor kell megtenni ezeket a lépéseket.

Meddig jár az anyáknak az adómentesség?

Az is sokszor felmerül, hogy mióta és meddig jár a háromgyermekes anyák szja-mentessége.

Koncz Zsófia ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy október 1-jétől vezették be az intézkedést, ami azt jelenti, hogy

igazából innentől kezdve a háromgyermekes édesanyák soha többet nem fognak szja-t fizetni.

Természetesen a szükséges lépéseket mindenképp meg kell tenni – utalt vissza az államtitkár.

Számít az életkor az szja-mentességnél?

Van, akit az foglalkoztat, hogy ez az intézkedés korhoz van-e kötve.

Az államtitkár egyértelműen rámutatott, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentessége

nincs korhoz kötve,

tehát itt az a lényeg, hogy ha dolgozik valaki és három gyermeke van, de már akár unokája is lehet, tehát már felnőttek a gyermekei, akkor is jogosult rá, hogy szja-mentes legyen.