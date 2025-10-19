Pophíresség a Gondosóra 950 ezredik felhasználója

Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Az énekes azért vesz részt az időseket óvó programban, mert a korszerű készülék segítségével nem kell aggódnia amiatt, hogy netán nem érkezik hozzá segítség.

2025. 10. 19. 9:46
Szűcs Judith énekes a Gondosóra 950 ezredik felhasználója. Forrás: Facebook
A Gondosóra 950 ezredik felhasználója nem más, mint Szűcs Judith énekes – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-oldalán közzétett videóban.

Az idősek biztonsága és a családok nyugalma Magyarország kormánya számára az egyik legfontosabb cél, ezt segíti az ingyenes program – közölte Lantos Csaba, kiemelve, hogy a Gondosórával mindenki jól jár, hiszen az a felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad.

Szűcs Judith arról beszélt a videóban, hogy számára az éneklés mindig is hobbi volt, munkájából fakadóan pedig sokat utazik, így rengeteg hatás éri, nemrégiben pedig cukorbeteg lett. Azt is elmondta, hogy a Gondosóra programban azért vesz részt, mert

a karon viselhető, ingyenesen igényelhető eszköz például egy elesés esetén is rögtön riasztja a diszpécsereket, akik szükség esetén küldik a mentőt.

Nyitrai Zsolt arról beszélt, hogy Magyarország kormánya elkötelezett a nyugdíjasok megbecsülése és jóléte mellett, ennek részeként indították el a Gondosóra programot, ami jó döntés volt. Ezt igazolja, hogy

az órával eddig már 76 ezer életet mentettek meg,

és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget.

 

Borítókép: Szűcs Judith énekes. (Forrás: Facebook)


