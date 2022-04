Ötven éve, az 1972-es Ki mit tud?-on kezdte pályafutását Szűcs Judith

Az énekesnőről az utóbbi időben szinte semmit sem hallottunk – írja a Borsonline.hu cikke.

Nem tűntem el! De mint minden énekest és előadót, engem is megállásra késztetett ez a pár év

– kezdte a Bors érdeklődésére Szűcs Judith, egyben elárulta: nem tervez nagyobb koncertet az 50. évfordulóra, de azért a rajongóit sem hagyja fellépés nélkül.

Jubileumi nagy koncertet nem szeretnék adni, de természetesen most is színpadra lépek időnként. Visszavettem a korábbi tempóból, amikor két hét alatt hat fellépést is vállaltam. Mindenképpen megünnepelem a pályafutásom évfordulóját, de apránként, a közönséggel együtt szeretnék mulatni

– mesélte nevetve a diszkókirálynő, akinek élete sokat változott: a pandémiás időszakot főleg az otthonában töltötte és rengeteg olyan dologgal tudott foglalkozni, amikre eddig nem volt ideje.