Orbán Viktor: Megígértük és bevezettük a 14. havi nyugdíjat, meg is fogjuk védeni + videó

Mivel a Tisza Párt nem kerül kormányra, nem fenyeget az a veszély, hogy öt perc alatt eltöröljék a 14. havi nyugdíjat, amiről az ellenzéki párt egyik vezető közgazdásza beszélt – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök új videójában. Aki ilyeneket ajánlgat, annak azt javasolta a kormányfő, hogy néhány percre látogasson el egy nyugdíjas klubba, zárják be az ajtót, aztán kiderül, hogy milyen állapotban jön majd ki onnan.

Orbán Viktor kormányfő ismét jót tett a nyugdíjasokkal (Forrás: Facebook)

– A nyugdíjasok sokat tettek Magyarországért. A balosok elvették tőlük korábban a 13. havi nyugdíjat, amit a kormánynak már sikerült visszaadnia.

A nyugdíjasok a jövőben sem járhatnak rosszabbul vagy rosszul, ezért van szükség a 14. havi nyugdíjra. Ezt négy részletben tudjuk visszaadni, az első részletét, vagyis az első egyheti nyugdíjat jövő februárban ki is fogjuk fizetni. A nyugdíjellenes politikusokat, a tiszásokat meg majd elrendezik a választók a következő év áprilisában

– mutatott rá a kormányfő.