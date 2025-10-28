Orbán Viktor: Micsoda tragédia!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki részvétét a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatainak családjai felé.

A tragédia helyszíne (Fotó: MTI/AP)

Orbán Viktor részvétet nyilvánított

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat

– írta a kormányfő. Lapunk úgy értesült, hogy a nagykövetség felvette a kapcsolatot az érintett családokkal, valamint előzetes információk szerint két családról van szó, a halálos áldozatok között kiskorú is van.