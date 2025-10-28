Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Orbán Viktorrészvétnyilvánításkormánymagyarsegítségkenya

Orbán Viktor: Micsoda tragédia!

Mély megrendüléssel reagált a miniszterelnök a tragikus kenyai balesetre. A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 28. 13:53
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Isabella Bonotto Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki részvétét a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatainak családjai felé.

Orbán Viktor
A tragédia helyszíne (Fotó: MTI/AP)

Orbán Viktor részvétet nyilvánított

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat

írta a kormányfő. Lapunk úgy értesült, hogy a nagykövetség felvette a kapcsolatot az érintett családokkal, valamint előzetes információk szerint két családról van szó, a halálos áldozatok között kiskorú is van. 

A tragédia kedden reggel történt Kenya partvidékén, Kwale megyében, amikor egy Cessna Caravan típusú kis repülőgép – külföldi turistákkal a fedélzetén – lezuhant és kigyulladt. A gép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti park felé, ám a felszállás után nem sokkal, mintegy negyven kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen csapódott a földbe.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy a szerencsétlenségnek magyar áldozatai is vannak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP/Isabella Bonotto)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu