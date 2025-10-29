Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban, sokkoló, kik gyilkoltak

A 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.

A vármegyei nyomozók és a helyi rendőrök tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.