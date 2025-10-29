halálrendőrségfiatalembervascsővallomás

Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban, sokkoló, kik gyilkoltak

Mindent beismertek.

Magyar Nemzet
Forrás: Haon, MTI2025. 10. 29. 15:25
Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban, a két fiatalkorú gyanúsítottat elfogták Fotó: Tóth Imre Forrás: Haon
Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban, a két fiatalkorú gyanúsítottat elfogták – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

Azt írták, kedd este tíz óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy hajdúnánási buszmegállóban többen összeverekedtek. A járőrök a helyszínen már csak egy eszméletlen embert találtak, azonnal mentőt hívtak hozzá. 

A 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére meghalt.

A vármegyei nyomozók és a helyi rendőrök tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

A rendőrség adatai szerint a 16 éves és a 15 éves fiú összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához, és ezekkel ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek.

A két fiú a kihallgatásán beismerő vallomást tett, ellenük halált okozó testi sértés miatt indult eljárás.

A Haon cikkében részletesebben is olvashat arról, hogy pontosan mi történt. 

