Kétméteres fakeresztet loptak a II. kerületi templomból + fotó

Megpróbálták megállítani, de nem sikerült.

Magyar Nemzet
Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság2025. 10. 29. 14:11
a fakereszt, amit el akartak lopni Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság
Egy II. kerületi templomba sétált be egy férfi október 28-án – kezdi a közösségi oldalán a történetet a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

A férfi a falról leakasztott egy kétméteres fakeresztet, és azzal akart távozni. A sekrestyés megpróbálta feltartóztatni, de a férfi fellökte. Egyikük sem sérült meg.

Az elkövetőt a II. kerületi járőrök a közelben elfogták. Büntetőeljárás indult, őrizetbe vették, de mivel zavart volt, kihallgatni egyelőre nem lehetett, kórházba vitték.

