Egy II. kerületi templomba sétált be egy férfi október 28-án – kezdi a közösségi oldalán a történetet a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Kétméteres fakeresztet loptak a II. kerületi templomból + fotó
Megpróbálták megállítani, de nem sikerült.
A férfi a falról leakasztott egy kétméteres fakeresztet, és azzal akart távozni. A sekrestyés megpróbálta feltartóztatni, de a férfi fellökte. Egyikük sem sérült meg.
További Belföld híreink
Az elkövetőt a II. kerületi járőrök a közelben elfogták. Büntetőeljárás indult, őrizetbe vették, de mivel zavart volt, kihallgatni egyelőre nem lehetett, kórházba vitték.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Erdei Zsolt a kenyai tragédiáról: Megfagyott a levegő
Beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak Süllős Gyulával.
Mindegy, ki vezeti az ellenzéket, ha a háborúról van szó, ugyanazt képviselik + videó
Nem tudunk addig talpra állni, ameddig ez a nyomorult háború zajlik a szomszédunkban.
Megrendülten búcsúznak a Kenyában elhunyt Süllős Gyulától és családjától
Akkor értjük a tragédia súlyát, amikor kiderül: az áldozatok között ott vannak azok, akiket ismertünk.
Karácsony Gergely kiállt amellett, hogy milliós prémiumokat osztogat a fővárosi cégek vezetőinek
A főpolgármester a szívére vette a főváros átvilágításával kapcsolatos vitát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Erdei Zsolt a kenyai tragédiáról: Megfagyott a levegő
Beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak Süllős Gyulával.
Mindegy, ki vezeti az ellenzéket, ha a háborúról van szó, ugyanazt képviselik + videó
Nem tudunk addig talpra állni, ameddig ez a nyomorult háború zajlik a szomszédunkban.
Megrendülten búcsúznak a Kenyában elhunyt Süllős Gyulától és családjától
Akkor értjük a tragédia súlyát, amikor kiderül: az áldozatok között ott vannak azok, akiket ismertünk.
Karácsony Gergely kiállt amellett, hogy milliós prémiumokat osztogat a fővárosi cégek vezetőinek
A főpolgármester a szívére vette a főváros átvilágításával kapcsolatos vitát.