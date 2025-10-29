Amikor meghallottuk a hírt, mintha megállt volna az élet – fogalmazott a BorsOnline-nak a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke. Erdei Zsolt azzal folytatta:
Erdei Zsolt a kenyai tragédiáról: Megfagyott a levegő
Beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak Süllős Gyulával.
Felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon ment el, és vele együtt családja, a gyerekek… Ez mindannyiunkat nagyon megérintett, és nemcsak engem, hanem az egész ökölvívó-társadalmat, hiszen mindenki ismerte őt.
Hozzáfűzte, mintha megállt volna az élet, amikor meghallották a hírt.
Sokan szóhoz sem jutottak, megfagyott a levegő. Ez egy olyan tragédia, amit az ember fel sem tud fogni
– részletezte, majd hangsúlyozta, az egész ökölvívó-társadalmat megrázta a tragédia. Erdei Zsolt beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak egymással Süllős Gyulával. Mindketten tisztelték és megbecsülték egymást.
Nagy űrt hagy maga után, ez az igazság. Olyan érzés ez, amikor elmegy valaki, aki ugyan nem volt közeli barát, de olyan ember, aki rengeteget tett az ökölvívásért, aki szívét-lelkét beletette ebbe a sportba. Gyuszi óriási segítsége volt a magyar ökölvívásnak – és most egyszerűen nincs többé.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. Erről ebben a cikkben írtunk bővebben. Erdei Zsoltnak, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnökének szavait a tragédiáról a BorsOnline cikkében olvashatja.
