Süllős GyulaMagyar Ökölvívó Szakszövetséggyerekkenyatragédia

Erdei Zsolt a kenyai tragédiáról: Megfagyott a levegő

Beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak Süllős Gyulával.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 10. 29. 15:14
Erdei Zsolt Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor meghallottuk a hírt, mintha megállt volna az élet – fogalmazott a BorsOnline-nak a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnöke. Erdei Zsolt azzal folytatta:

Felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon ment el, és vele együtt családja, a gyerekek… Ez mindannyiunkat nagyon megérintett, és nemcsak engem, hanem az egész ökölvívó-társadalmat, hiszen mindenki ismerte őt.

Hozzáfűzte, mintha megállt volna az élet, amikor meghallották a hírt.

Sokan szóhoz sem jutottak, megfagyott a levegő. Ez egy olyan tragédia, amit az ember fel sem tud fogni

– részletezte, majd hangsúlyozta, az egész ökölvívó-társadalmat megrázta a tragédia. Erdei Zsolt beszélt arról is, hogy milyen viszonyban voltak egymással Süllős Gyulával. Mindketten tisztelték és megbecsülték egymást. 

Nagy űrt hagy maga után, ez az igazság. Olyan érzés ez, amikor elmegy valaki, aki ugyan nem volt közeli barát, de olyan ember, aki rengeteget tett az ökölvívásért, aki szívét-lelkét beletette ebbe a sportba. Gyuszi óriási segítsége volt a magyar ökölvívásnak – és most egyszerűen nincs többé.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. Erről ebben a cikkben írtunk bővebben. Erdei Zsoltnak, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnökének szavait a tragédiáról a BorsOnline cikkében olvashatja.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu