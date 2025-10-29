Erdei Zsolt a kenyai tragédiáról: Megfagyott a levegő

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és a férje is az áldozatok között van. Az ő gyerekeik azonban kihagyták a kenyai utat. Erről ebben a cikkben írtunk bővebben. Erdei Zsoltnak, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség korábbi elnökének szavait a tragédiáról a BorsOnline cikkében olvashatja.