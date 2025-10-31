„Aki a repüléssel barátságban van, tudja, hogy a Cessna Caravan a maga nemében egy igen megbízható, biztonságos gép. Persze, azt nem lehet tudni, hogy a Süllős családot szállító szerkezet milyen állapotban lehetett, de ha felszállási engedélyt kapott, akkor repülhető volt” – mindezt a Malév volt főpilótája, műrepülő Európa-bajnok, többszörös Guinness-rekorder mondta a BorsOnline-nak Süllős Gyula családjának tragédiájával kapcsolatban. Veres Zoltán szerint előfordulhat, hogy Kenyában másképpen értelmezik a biztonsági előírásokat, mint például Európában.
„Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, amelyen Süllős Gyula és családja utazott” – mondta a Malév egykori főpilótája
Különös dologra hívta fel a figyelmet.
Szerintem különösebb baj nem lehetett a géppel, ugyanis, ha a pilóta felszállási engedélyt kap a toronytól, akkor már az ő felelőssége a biztonságos repülés és persze a landolás
– fejtegette. Beszélt arról is, hallotta, hogy esős időben történt a baleset, de azt nem tudni pontosan, hogy milyen erős zivatar volt akkor.
Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, ugyanis ezekben a kis gépekben nem kötelező a feketedoboz
– magyarázta. Úgy látja azonban, ha nem a gép hibásodott meg, akkor emberi hiba okozhatta a kenyai katasztrófát. A cikk további részleteit a BorsOnline-on olvashatja. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és az ő férje is az áldozatok között van. Az ő gyermekeik azonban kihagyták a kenyai utat.
