„Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, amelyen Süllős Gyula és családja utazott” – mondta a Malév egykori főpilótája

Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, ugyanis ezekben a kis gépekben nem kötelező a feketedoboz

– magyarázta. Úgy látja azonban, ha nem a gép hibásodott meg, akkor emberi hiba okozhatta a kenyai katasztrófát. A cikk további részleteit a BorsOnline-on olvashatja. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és az ő férje is az áldozatok között van. Az ő gyermekeik azonban kihagyták a kenyai utat.