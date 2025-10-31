MalévSüllős GyulaCessna Caravanfőpilótájatragédia

„Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, amelyen Süllős Gyula és családja utazott” – mondta a Malév egykori főpilótája

Különös dologra hívta fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 10. 31. 16:09
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Aki a repüléssel barátságban van, tudja, hogy a Cessna Caravan a maga nemében egy igen megbízható, biztonságos gép. Persze, azt nem lehet tudni, hogy a Süllős családot szállító szerkezet milyen állapotban lehetett, de ha felszállási engedélyt kapott, akkor repülhető volt” – mindezt a Malév volt főpilótája, műrepülő Európa-bajnok, többszörös Guinness-rekorder mondta a BorsOnline-nak Süllős Gyula családjának tragédiájával kapcsolatban. Veres Zoltán szerint előfordulhat, hogy Kenyában másképpen értelmezik a biztonsági előírásokat, mint például Európában.

Szerintem különösebb baj nem lehetett a géppel, ugyanis, ha a pilóta felszállási engedélyt kap a toronytól, akkor már az ő felelőssége a biztonságos repülés és persze a landolás

– fejtegette. Beszélt arról is, hallotta, hogy esős időben történt a baleset, de azt nem tudni pontosan, hogy milyen erős zivatar volt akkor.

Talán soha nem derül ki, hogy miért zuhant le a gép, ugyanis ezekben a kis gépekben nem kötelező a feketedoboz

– magyarázta. Úgy látja azonban, ha nem a gép hibásodott meg, akkor emberi hiba okozhatta a kenyai katasztrófát. A cikk további részleteit a BorsOnline-on olvashatja. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja halt meg a kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy kisfiú és egy kislány édesapja volt, akik szintén a repülőgépen utaztak az édesanyjukkal együtt. Úgy tudni, egy bébiszitter is velük tartott, sőt Süllős Gyula testvére és az ő férje is az áldozatok között van. Az ő gyermekeik azonban kihagyták a kenyai utat. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu