Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből

A Gorj megyei rendőrség egyelőre csak egy 47 éves férfit vett őrizetbe, akinél a házkutatás során megtalálták a csecsemőt. A biológiai szülők szökésben vannak.

A vádhatóság közleménye szerint a 21 éves gyanúsított 2024-ben különböző helyszíneken prostitúcióra kényszerítette a vele már három éve együtt élő, akkor 17 éves lányt. Idén augusztusban a férfi rávette bűntársát, hogy háromhetes gyermeküket adják el hétezer euróért a 47 éves gyanúsítottnak.