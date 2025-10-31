autógyermekcsecsemőpénzélettársak

Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből

Nagyon kellett nekik.

Forrás: MTI2025. 10. 31. 18:27
Eladta háromhetes gyermekét és az így szerzett pénzből autót vásárolt Romániában egy 21 éves férfi és 18 éves élettársa – közölte pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

A Gorj megyei rendőrség egyelőre csak egy 47 éves férfit vett őrizetbe, akinél a házkutatás során megtalálták a csecsemőt. A biológiai szülők szökésben vannak.

A vádhatóság közleménye szerint a 21 éves gyanúsított 2024-ben különböző helyszíneken prostitúcióra kényszerítette a vele már három éve együtt élő, akkor 17 éves lányt. Idén augusztusban a férfi rávette bűntársát, hogy háromhetes gyermeküket adják el hétezer euróért a 47 éves gyanúsítottnak.

Az anya azt hazudta az anyakönyvi hivatalban, hogy a 47 éves férfi a gyermeke apja, és így elérték, hogy az újszülött anyakönyvezése során az idősebb gyanúsított adatait vezesse be apaként. A tettestársak előzetes megállapodásának értelmében az anya közjegyzői meghatalmazást is adott a 47 éves férfinek, hogy a csecsemőnek útlevelet kérjen és kivigye az országból, ennek alapján a Gorj megyei hatóságok sürgősségi eljárással ki is állították az úti okmányt.

A vádhatóság nem részletezte, hogyan derült fény a bűncselekményre, de azt hozzátették, hogy a biológiai szülők gépkocsit vásároltak a gyermekükért kifizetett pénzből. Az ügy szereplői ellen gyermekkereskedelem, hamis tanúzás és csalás gyanújával indult bűnvádi eljárás.

 

