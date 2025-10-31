Eladta háromhetes gyermekét és az így szerzett pénzből autót vásárolt Romániában egy 21 éves férfi és 18 éves élettársa – közölte pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).
Épphogy megszületett a csecsemő, hétezer euróért gyorsan el is adta a bukaresti pár, hihetetlen, mit vettek a pénzből
Nagyon kellett nekik.
A Gorj megyei rendőrség egyelőre csak egy 47 éves férfit vett őrizetbe, akinél a házkutatás során megtalálták a csecsemőt. A biológiai szülők szökésben vannak.
A vádhatóság közleménye szerint a 21 éves gyanúsított 2024-ben különböző helyszíneken prostitúcióra kényszerítette a vele már három éve együtt élő, akkor 17 éves lányt. Idén augusztusban a férfi rávette bűntársát, hogy háromhetes gyermeküket adják el hétezer euróért a 47 éves gyanúsítottnak.
További Külföld híreink
Az anya azt hazudta az anyakönyvi hivatalban, hogy a 47 éves férfi a gyermeke apja, és így elérték, hogy az újszülött anyakönyvezése során az idősebb gyanúsított adatait vezesse be apaként. A tettestársak előzetes megállapodásának értelmében az anya közjegyzői meghatalmazást is adott a 47 éves férfinek, hogy a csecsemőnek útlevelet kérjen és kivigye az országból, ennek alapján a Gorj megyei hatóságok sürgősségi eljárással ki is állították az úti okmányt.
További Külföld híreink
A vádhatóság nem részletezte, hogyan derült fény a bűncselekményre, de azt hozzátették, hogy a biológiai szülők gépkocsit vásároltak a gyermekükért kifizetett pénzből. Az ügy szereplői ellen gyermekkereskedelem, hamis tanúzás és csalás gyanújával indult bűnvádi eljárás.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hölvényi György: Az oktatás elmaradásával Afrika gyors népességnövekedése az évszázad legsürgetőbb kihívásává válhat
Ahhoz, hogy a gyorsan növekvő fiatal afrikai népesség ne maradjon le, hatalmas beruházásokra van szükség az oktatás területén, ellenkező esetben a kontinens gyors népességnövekedése az évszázad legsürgetőbb kihívásává válhat – jelentette ki Hölvényi György.
Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában! + videó
Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is – mondta el Orbán Viktor.
Európa háborúra készül – Párizs katonákat küldene Ukrajnába
Macron politikai túléléséért sodorná veszélybe a kontinenst.
Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba
Kiderült, kivel tárgyal majd.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hölvényi György: Az oktatás elmaradásával Afrika gyors népességnövekedése az évszázad legsürgetőbb kihívásává válhat
Ahhoz, hogy a gyorsan növekvő fiatal afrikai népesség ne maradjon le, hatalmas beruházásokra van szükség az oktatás területén, ellenkező esetben a kontinens gyors népességnövekedése az évszázad legsürgetőbb kihívásává válhat – jelentette ki Hölvényi György.
Orbán Viktor: Magyar napok Amerikában! + videó
Jövő héten találkozom Trump elnökkel. Tárgyalunk a békéről és a magyaroknak fontos gazdasági kérdésekről is – mondta el Orbán Viktor.
Európa háborúra készül – Párizs katonákat küldene Ukrajnába
Macron politikai túléléséért sodorná veszélybe a kontinenst.
Alice Weidelt és az AfD-t meghívták Washingtonba
Kiderült, kivel tárgyal majd.