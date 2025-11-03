A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nádasdi Angyal Áldáska eltűnése miatt – adta hírül a rendőrségi portál. A 15 éves lány október 22-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Úgy keresik a rendőrök Angyal Áldáskát, mintha nem lenne holnap + fotó
Majdnem két hete, hogy eltűnt.
Az eltűnt lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve a névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
