Úgy keresik a rendőrök Angyal Áldáskát, mintha nem lenne holnap + fotó

Majdnem két hete, hogy eltűnt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 16:28
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nádasdi Angyal Áldáska eltűnése miatt – adta hírül a rendőrségi portál. A 15 éves lány október 22-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Forrás: Police

Az eltűnt lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna haja és kék szeme van.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve a névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

