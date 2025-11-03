Két éjszakán át bolyongott az erdőben a mátraszőlősi nő, kórházban kezelik + fotók

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a közösségi oldalán arról ír, hogy a rendőrök a kutatómentőkkel a polgárőrökkel és civil szervezetekkel hajtott végre kutatásokat. Hozzáfűzték, hogy információik szerint a nő a kutatási területtől több településnyire került elő, és életben van.

Buda Attila, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portálnak azt mondta, épségben megtalálták a 68 éves mátraszőlősi nőt, akit megfigyelésre kórházba vittek a mentők.