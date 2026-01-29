Ruszin-Szendi Romulusz hazugságspirálba keveredett a fegyverbotránya kapcsán

Ruszin-Szendi Romuluszra egyre jobban ráég a fegyverbotránya, a volt vezérkari főnök egyik hazugságból a másikba esik. – Megérkezett Pintér Sándor belügyminiszter válasza, amelyből kiderül, hogy a rendőrség folytatja a nyomozást, és a Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei egyéni jelöltje nem kapja vissza a fegyverét. Úgy látom, sikerült leleplezni egy újabb hazugságát a volt vezérkari főnöknek – jelentette ki Budai Gyula fideszes honatya új Facebook-videójában.

Mindent tagad

Ruszin-Szendi mindent tagadni próbál. Korábban valótlanul állította, hogy megszüntették ellene az összes eljárást amiatt, hogy a pisztolyát látható helyen viselve vett részt több lakossági fórumon. A minapi ebesi fórumán – ahol egyébként úgy jelent meg, hogy az aznap esedékes gyanúsítotti kihallgatására betegségre hivatkozva nem ment el – ugyancsak többszörösen hazugságba keveredett. Egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes kérdéseire válaszolva egyebek mellett azt állította, hogy ezen a héten visszakapja a rendőrségtől a Glock–19 típusú pisztolyát, amelyet tervei szerint hatástalaníttat, majd elárverez. Ám, ahogy említettük, Budai Gyulai cáfolta, hogy Ruszin-Szendi visszakapná a fegyverét.

A tiszás politikus azt is kijelentette, hogy továbbra is van fegyvertartási engedélye, holott azt időközben bevonhatta a hatóság. Mindennek a tetejébe Ruszon-Szendi letagadta, hogy nyilvános fórumokon viselt volna fegyvert, miközben felvételek tanúskodnak róla.

Ráncolódott a kabátja

Ki ne emlékezne arra, hogy Ruszin-Szendi fegyverbotránya a Tisza szeghalmi eseményén készült felvételek nyilvánosságra kerülése után robbant ki: a tavaly májusi fórum képein jól látható, hogy az egykori vezérkari főnök derekán, a kabátja alatt marokfegyver körvonalazódik. A lapunk által megkérdezett szakember még a pisztoly típusát is be tudta azonosítani a felvétel alapján. Az eset után Budai Gyula feljelentést tett. Noha először Ruszin-Szendi maga is elismerte a közösségi oldalán, hogy fegyver volt nála a tiszás fórumon, s nem sokkal később Magyar Péter is megerősítette ezt, később mégis letagadták. A rendőrség utóbb megszüntette a jogosulatlan fegyverviselés miatt indított szabálysértési eljárást a Tisza képviselőjelöltje ellen.