Ruszin-Szendi Romulusz hazugságspirálba keveredett a fegyverbotránya kapcsán

Újabb fordulatot vett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya. A belügyminiszter Budai Gyulának küldött válaszából egyrészt kiderült, hogy jelenleg is folyik nyomázás az ügyben, de a fideszes honatya azt is közölte: az egykori vezérkari főnök nem kapja vissza lőfegyverét. Ruszin-Szendi, aki a Tisza hajdú-bihari képviselőjelöltje, eközben hazugságokkal igyekszik kedvezőbb imázst kialakítani magáról a szavazók előtt.

2026. 01. 29. 16:52
Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hatlaczki Balázs
Ruszin-Szendi Romuluszra egyre jobban ráég a fegyverbotránya, a volt vezérkari főnök egyik hazugságból a másikba esik. – Megérkezett Pintér Sándor belügyminiszter válasza, amelyből kiderül, hogy a rendőrség folytatja a nyomozást, és a Tisza Párt Hajdú-Bihar vármegyei egyéni jelöltje nem kapja vissza a fegyverét. Úgy látom, sikerült leleplezni egy újabb hazugságát a volt vezérkari főnöknek – jelentette ki Budai Gyula fideszes honatya új Facebook-videójában.

Mindent tagad

Ruszin-Szendi mindent tagadni próbál. Korábban valótlanul állította, hogy megszüntették ellene az összes eljárást amiatt, hogy a pisztolyát látható helyen viselve vett részt több lakossági fórumon. A minapi ebesi fórumán – ahol egyébként úgy jelent meg, hogy az aznap esedékes gyanúsítotti kihallgatására betegségre hivatkozva nem ment el – ugyancsak többszörösen hazugságba keveredett. Egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes kérdéseire válaszolva egyebek mellett azt állította, hogy ezen a héten visszakapja a rendőrségtől a Glock–19 típusú pisztolyát, amelyet tervei szerint hatástalaníttat, majd elárverez. Ám, ahogy említettük, Budai Gyulai cáfolta, hogy Ruszin-Szendi visszakapná a fegyverét.

A tiszás politikus azt is kijelentette, hogy továbbra is van fegyvertartási engedélye, holott azt időközben bevonhatta a hatóság. Mindennek a tetejébe Ruszon-Szendi letagadta, hogy nyilvános fórumokon viselt volna fegyvert, miközben felvételek tanúskodnak róla.

Ráncolódott a kabátja

Ki ne emlékezne arra, hogy Ruszin-Szendi fegyverbotránya a Tisza szeghalmi eseményén készült felvételek nyilvánosságra kerülése után robbant ki: a tavaly májusi fórum képein jól látható, hogy az egykori vezérkari főnök derekán, a kabátja alatt marokfegyver körvonalazódik. A lapunk által megkérdezett szakember még a pisztoly típusát is be tudta azonosítani a felvétel alapján. Az eset után Budai Gyula feljelentést tett. Noha először Ruszin-Szendi maga is elismerte a közösségi oldalán, hogy fegyver volt nála a tiszás fórumon, s nem sokkal később Magyar Péter is megerősítette ezt, később mégis letagadták. A rendőrség utóbb megszüntette a jogosulatlan fegyverviselés miatt indított szabálysértési eljárást a Tisza képviselőjelöltje ellen.

Kiderült azonban, hogy Ruszin-Szendi három különböző fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Például egy tavaly ősszel – vagyis a botrány kipattanása után – tartott ferencvárosi tiszás rendezvényen is így tett. Utóbbi kapcsán Budai Gyula újra a hatóságokhoz fordult, azt követően pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda kezdett nyomozni. Ez az az eljárás, ami még zajlik, mégpedig gyülekezési jog megsértése miatt. A feljelentés szerint a fegyver jelenléte sértheti a békés gyülekezéshez való jogot, különösen akkor, ha a közelben fiatalkorúak tartózkodnak.

Viszket a tenyere

Az egykori vezérkari főnök többször utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. A Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán például így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Egy 2023-as rádióműsorban pedig azt is elárulta, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”.

Ruszin-Szendi már a gyakorlatban is demonstrálta, hogy nem riasztja az erő, az erőszak. Legutóbb Kötcsén egyszerűen arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte. Az ügyben garázdaság gyanúja miatt folyik eljárás az egykori vezérkari főnök ellen.

