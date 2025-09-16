Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártPintér Ferenc

„Egy Glock típusú pisztolyt viselhet a Tisza szakértője”

Bizonyos, hogy valódi lőfegyvert visel Ruszin-Szendi Romulusz – jelentette ki lapunknak Pintér Ferenc, az egykori vezérkari főnök helyettese, aki azt is nagy biztossággal meg tudja állapítani, hogy a Tisza tanácsadója egy Glock típusú pisztolyt visel a ruhája alatt. Hangsúlyozta: egy rendesen kiképzett katona sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényen. Ruszin-Szendi fegyverbotrányával összefüggésben egyébként ma lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt bejelentést tettek a rendőrségen.

Munkatársunktól
2025. 09. 16. 16:09
„Egy valóban kiképzett rendvédelmi vagy katonai személy sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényre!” – írta Pintér Ferenc alezredes egy friss Facebook-bejegyzésében arra reagálva, hogy a Tisza Párt mögé besorolt Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék fórumán. 

Vajon milyen életellenes támadástól tart a volt vezérkarfőnök? Kitől vagy kiktől számít támadásra? Mi az dolog a múltjában, ami miatt nyilvánosan önvédelmi maroklőfegyverrel jár a hívei közé és a sarki közértbe? – tette fel a kérdéseit Pintér, aki annak idején Ruszin-Szendi helyettese volt.

Az alezredes kitért arra is, hogy mivel hazánkban jelenleg még a veszélyes bűnözőket üldöző rendőrnyomozók sem kaphatnak önvédelmi fegyverre engedélyt, Ruszin-Szendi soron kívül intézhette el magának az engedélyt. 

Noha a nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet, úgy tűnik, hogy Pintér Ferencnek bennfentes információi is vannak. 

Mint írta: „Gondolom, jól jött a névre gravírozott Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös.”Azt is hozzátette, hogy egy ilyen eszköz viselése civilként akár személyiségi problémákat is felvethet. Megkeresésünkre az alezredes megerősítette, hogy nem a hasra ütve nevezte meg a Ruszin-Szendi övén csüngő fegyver típusát. 

– A markolatnak a ruhán keresztül megmutatkozó íve és a cső alakja alapján 95 százalékos pontossággal ki tudom jelenteni, hogy a bejegyzésemben említett Glock típusról van szó – húzta alá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pintér. 

Hozzátette: bizonyos abban, hogy nem gáz- vagy riasztófegyvert hord az oldalán az egykori vezérkari főnök.

Glock 17 Gen 4-es vagy 5 pisztolyt viselhetett Ruszin-Szendi Romulusz. Forrás: Wikipédia

A botrány kapcsán megszólalt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján azt is elképzelhetőnek vélte, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.

Akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt viselt Ruszin-Szendi Romulusz, arra engedélyt kellett kapnia, különben szabálysértést vagy bűncselekményt követett el. A szabályokat részletesen ismertette az Origo. Azt pedig már a Magyar Nemzet írta meg, hogy Ruszin-Szendi fegyverbotránya miatt bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához, a beadvány lőfegyverrel visszaélés gyanúját fogalmazza meg.

 

Lökdösődés és gyűlölet

A Tisza Párt honvédelmi szakértője eközben egyre agresszívebb. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kapott kérdéseket. Nem ez volt azonban az első eset: a volt vezérkari főnök korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi egyenesen arról beszélt: – Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

 

Közelebb áll a szívéhez, amivel ölni lehet

Nem áll távol a fenyegetőzés sem Ruszin-Szendi Romulusztól, aki a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán azt mondta: – Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni! Egy 2023-as rádióműsorban pedig azt is elárulta, gyűjti a fegyvereket, s mint kijelentette, minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez.

