„Egy Glock típusú pisztolyt viselhet a Tisza szakértője”

„Egy valóban kiképzett rendvédelmi vagy katonai személy sosem hordana önvédelmi maroklőfegyvert nyilvános tömegrendezvényre!” – írta Pintér Ferenc alezredes egy friss Facebook-bejegyzésében arra reagálva, hogy a Tisza Párt mögé besorolt Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg Magyar Péterék fórumán.

Vajon milyen életellenes támadástól tart a volt vezérkarfőnök? Kitől vagy kiktől számít támadásra? Mi az dolog a múltjában, ami miatt nyilvánosan önvédelmi maroklőfegyverrel jár a hívei közé és a sarki közértbe? – tette fel a kérdéseit Pintér, aki annak idején Ruszin-Szendi helyettese volt.

Az alezredes kitért arra is, hogy mivel hazánkban jelenleg még a veszélyes bűnözőket üldöző rendőrnyomozók sem kaphatnak önvédelmi fegyverre engedélyt, Ruszin-Szendi soron kívül intézhette el magának az engedélyt.

Noha a nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet, úgy tűnik, hogy Pintér Ferencnek bennfentes információi is vannak.

Mint írta: „Gondolom, jól jött a névre gravírozott Glock 17 Gen 4-es vagy 5-ös.”Azt is hozzátette, hogy egy ilyen eszköz viselése civilként akár személyiségi problémákat is felvethet. Megkeresésünkre az alezredes megerősítette, hogy nem a hasra ütve nevezte meg a Ruszin-Szendi övén csüngő fegyver típusát.

– A markolatnak a ruhán keresztül megmutatkozó íve és a cső alakja alapján 95 százalékos pontossággal ki tudom jelenteni, hogy a bejegyzésemben említett Glock típusról van szó – húzta alá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Pintér.

Hozzátette: bizonyos abban, hogy nem gáz- vagy riasztófegyvert hord az oldalán az egykori vezérkari főnök.

Glock 17 Gen 4-es vagy 5 pisztolyt viselhetett Ruszin-Szendi Romulusz. Forrás: Wikipédia

A botrány kapcsán megszólalt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki a nyilvánosságra került felvétel alapján azt is elképzelhetőnek vélte, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa volt a Tisza szakértőjének övére csatolva – ebben az esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.