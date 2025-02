Gyurcsány már nem keres a családi cégéből, eltűntek az értékpapírjai

Gyurcsány Ferenc, ahogy tavaly, az idén is három ingatlant tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. A pártvezér egy 50 négyzetméteres lakóház tulajdonosa Pápán, egy 3295 területnagyságú ingatlan tulajdonosa Kötcsén, illetve egy 161 négyzetméteres budapesti, második kerületi lakás tulajdonosa. A fővárosi épülethez – amelyben állítása szerint jelenleg is él – 162 négyzetméteres teraszrész is tartozik.

A politikusnak tavaly 18 millió forintnyi megtakarítása volt értékpapírban, az idln ezt már nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában. A bukott miniszterelnök 57 milliós hiteltartozását 55 milliósra csökkentette 2025-re. Gyurcsány Ferenc tavalyi vagyonnyilatkozatához hasonlóan idén is tetemes pénzkövetelést tüntetett fel. A múlt évben egy 432 milliós lakásvásárlási előleget, egy 10 milliós kölcsönt, és egy másik, több mint 200 millió forintos kölcsönről szóló pénzkövetelést vallott be. Az idén egy 210,36 millió forintos kölcsön szerepel, amelyet házastársával fele-fele arányban nyújtottak lakásvásárlásra, valamint még egy 46 milliós összeg. A Demokratikus Koalíció elnöke a korábbi évekhez hasonlóan az Altus Portfólió Kft. tulajdonosa is, tavalyelőtt havi bruttó egy–öt millió forintot vett ki, tavaly viszont állítólag már nem származott belőle bevétele.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2020. augusztus 3-án (Fotó: MTI/Kovács Tamás)