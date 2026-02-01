tisza pártfővárosi közgyűlésmagyar pétermolnár dánielbovier györgy

Ezek a meghökkentő tételek is szerepelnek a főváros tiszás képviselők vagyonnyilatkozataiban

Esélyegyenlőségi tanácsadó, HR-vezető és személyi asszisztens: ilyen jogcímeken akár több millió forintos havi jövedelmet is fizet a Tisza Párt egyes fővárosi képviselőinek. Ennek fényében nem meglepő, hogy Magyar Péter titkárának pár hónap alatt 14 millió forinttal nőtt a vagyona.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 11:15
A szombaton közzétett vagyonnyilatkozatokból kiderül, hogy több fővárosi tiszás képviselő is különös jogcímeken vesz fel jelentős összegeket a pártjától. Bovier György a közgyűlési juttatásán kívül például a Tisza Párt esélyegyenlőségi tanácsadójaként, szakértőjeként havi bruttó 752 ezer forintot kap. A VIT-Hungary Kft. adminisztrációs munkatársaként továbbra is 118 ezer forintot keres. Úgy tűnik, Bovier már nem dolgozik a Salva Vita Alapítványnál, ahol korábban üzletfejlesztési vezetőjeként 550 ezer forintot kapott.

Budapest, 2025. november 26. Bovier György, a Tisza Párt képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka
Bovier György, a Tisza Párt képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án.
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Bovier György egy 108 négyzetméteres diósdi lakóház tulajdonosa, amelyet még 2020-ban vásárolt. Mindeközben a tiszás képviselő pénzintézeti számlakövetelése 18 millió forintról 24,6 millió forintra nőtt. Tartozása továbbra is tízmillió forint, amit korábban babaváró hitelként jelölt meg. Különös, hogy most kitakarta a hitel megnevezését.

Kétmilliós asszisztensi fizetés

Bovierhez hasonlóan képviselősége mellett Molnár Dániel is jelentős jövedelmet kap a Tiszától: Magyar Péter asszisztenseként csaknem kétmillió forintot vesz fel a fővárosi fizetése mellé. Mindennek fényében nem meglepő, hogy jelentős, 36 millió forintos megtakarítással rendelkezik, ami tavaly őszhöz képest 14 millió forinttal nőtt. Molnárnak tartozása és gazdasági érdekeltsége nincs, s ingatlannal sem rendelkezik, a vagyonnyilatkozata szerint mindössze egy 2006-os Audi A3-as tulajdonosa. Érdekesség, hogy az utóbbi időben mind a Fővárosi Közgyűlésben, mind a közösségi médiában gyérebb aktivitást mutat. A legutóbbi ülésén sem jelent meg, a Facebookon pedig heti két-háromszor tesz csak közzé bejegyzéseket.

Értékes ajándékok

Gémes Szilviának csökkentették a Tisza Párt HR-vezetőjeként folyósított fizetését, ám még így is havi bruttó egymillió forintot kap ezen a címen. Ezenkívül családi támogatásokból – családi pótlék és adókedvezmény – havi 147 ezer forint jövedelme volt. Ezt most már nem írta bele a vagyonnyilatkozatba. Mindemellett a fővárosi képviselői fizetését is kapja, ám vagyonnyilatkozata szerint semennyi készpénz nincs a számláján. Azonban továbbra is tulajdonosa egy XII. kerületi 149 négyzetméteres lakásnak,

amelyet 2022-ben vásárolt. Újdonság, hogy vett egy Skoda Superb típusú gépjárművet, ami típusától és felszereltségétől függően újonnan akár 25 millió forintba is kerülhet.

A tiszás képviselő értékes ingósággal is rendelkezik: ajándékozás útján kapott egy Rolex Date Just karórát, amire 7500 eurós, vagyis majdnem hárommillió forintos értéket tüntetett fel. Az egyéb közlendőknél pedig azt ismertette, hogy nagyszülői örökség részeként egy nyolcmillió forint értékű ingatlan ügyintézése, értékesítése folyamatban van.

Gémesi férje, Böröck Szabolcs jelenleg a Biggeorge ingatlanóriás egyik vezetője. A pároshoz köthető többek között az óbudai Waterfront City luxuslakópark projekt, amelyről a Fővárosi Közgyűlés is tárgyalt.

Sör és ékszer

A korábban még Vitézy Dávid mellett kampányoló Barna Juditnak nem egészen két hónapja, 2025. december 8-án került a birtokába két balatonszemesi ingatlan. Mikulás után két nappal, ajándékozás útján egy 1173 négyzetméteres udvarnak és egy 67 négyzetméteres lakóháznak lett a tulajdonosa. Különös, hogy a megemelt képviselői fizetés ellenére sincs készpénze, ahogy pénzintézeti számlakövetelése sincs. Van viszont egymillió forintnyi diákhitel-tartozása. Barna továbbra is tulajdonos az óra- és ékszer kiskereskedelemmel foglalkozó JujuBrand Bt.-ben, amelynek azonban nem számottevő a forgalma.

Noha a kocsmalobbiban érdekelt Balogh Balázs a többi tiszás képviselőhöz képest viszonylag szerény vagyonnal rendelkezik, azért ő is tudott 2017-ben vásárolni egy 200 négyzetméteres XVIII. kerületi házat, ami mai értéken legalább 150 millió forintot érhet. 

Emellett 2024-ben vásárolt egy 2016-os Volkswagen Passatot. Baloghnak jelentős, 61 millió forintos tartozása van és továbbra is ügyvezető a We Should Buy a Bar Kft.-ben, ami a Miklós tér 1. szám alatt található, és jelenleg itt üzemel Mad Garden nevű söröző. A Konopiste 2010 Kft. nevű cégben is tulajdonrésszel bír.

 


Hatalmas vagyonnal rendelkezik Magyar Péter

