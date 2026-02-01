Ezek a meghökkentő tételek is szerepelnek a főváros tiszás képviselők vagyonnyilatkozataiban

A szombaton közzétett vagyonnyilatkozatokból kiderül, hogy több fővárosi tiszás képviselő is különös jogcímeken vesz fel jelentős összegeket a pártjától. Bovier György a közgyűlési juttatásán kívül például a Tisza Párt esélyegyenlőségi tanácsadójaként, szakértőjeként havi bruttó 752 ezer forintot kap. A VIT-Hungary Kft. adminisztrációs munkatársaként továbbra is 118 ezer forintot keres. Úgy tűnik, Bovier már nem dolgozik a Salva Vita Alapítványnál, ahol korábban üzletfejlesztési vezetőjeként 550 ezer forintot kapott.

Bovier György, a Tisza Párt képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Bovier György egy 108 négyzetméteres diósdi lakóház tulajdonosa, amelyet még 2020-ban vásárolt. Mindeközben a tiszás képviselő pénzintézeti számlakövetelése 18 millió forintról 24,6 millió forintra nőtt. Tartozása továbbra is tízmillió forint, amit korábban babaváró hitelként jelölt meg. Különös, hogy most kitakarta a hitel megnevezését.

Kétmilliós asszisztensi fizetés

Bovierhez hasonlóan képviselősége mellett Molnár Dániel is jelentős jövedelmet kap a Tiszától: Magyar Péter asszisztenseként csaknem kétmillió forintot vesz fel a fővárosi fizetése mellé. Mindennek fényében nem meglepő, hogy jelentős, 36 millió forintos megtakarítással rendelkezik, ami tavaly őszhöz képest 14 millió forinttal nőtt. Molnárnak tartozása és gazdasági érdekeltsége nincs, s ingatlannal sem rendelkezik, a vagyonnyilatkozata szerint mindössze egy 2006-os Audi A3-as tulajdonosa. Érdekesség, hogy az utóbbi időben mind a Fővárosi Közgyűlésben, mind a közösségi médiában gyérebb aktivitást mutat. A legutóbbi ülésén sem jelent meg, a Facebookon pedig heti két-háromszor tesz csak közzé bejegyzéseket.

Értékes ajándékok

Gémes Szilviának csökkentették a Tisza Párt HR-vezetőjeként folyósított fizetését, ám még így is havi bruttó egymillió forintot kap ezen a címen. Ezenkívül családi támogatásokból – családi pótlék és adókedvezmény – havi 147 ezer forint jövedelme volt. Ezt most már nem írta bele a vagyonnyilatkozatba. Mindemellett a fővárosi képviselői fizetését is kapja, ám vagyonnyilatkozata szerint semennyi készpénz nincs a számláján. Azonban továbbra is tulajdonosa egy XII. kerületi 149 négyzetméteres lakásnak,

amelyet 2022-ben vásárolt. Újdonság, hogy vett egy Skoda Superb típusú gépjárművet, ami típusától és felszereltségétől függően újonnan akár 25 millió forintba is kerülhet.