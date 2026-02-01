Tisza PártOrbán Viktorbaloldali megszorítócsomagadókedvezménybéremelésDeák Dániel

Orbán Viktor februárban is „kiszúr” az emberekkel – állítja az elemző

Februárban jelentős béremelési és adócsökkentési programok lépnek életbe – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett posztjában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője viccesen megjegyezte, ez is bizonyítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „februárban is kiszúr az emberekkel”. Az elemző a Brüsszelt kiszolgáló Tisza Párt megszorítócsomagjára is kitért.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 01. 13:54
– Februárban több béremelési és adócsökkentési program is életbe lép – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Deák Dániel. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Fotó: Facebook

Orbán Viktor februárban is »kiszúr« az emberekkel” – kommentálta viccesen a  XXI. Század Intézet vezető elemzője az adatokat. Deák ugyanakkor részletesen ismertette azokat a kormányintézkedéseket, amelyeknek köszönhetően több pénz marad a magyar családok pénztárcájában

Ebben a hónapban érkezik ugyanis a 11 százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér, a kétgyermekes, 40 év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek és a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése

– sorolta. 

A politikai elemző szerint mindez világos különbséget mutat a jelenlegi nemzet kormány politikája és az ellenzéki elképzelések között. 

„Mivel a Tisza egy Brüsszel-párti fordulatot hajtana végre, és támogatná például az ukrán EU-tagságot és Ukrajna finanszírozását, illetve ellenzi az olcsó orosz energiát, ha ők kerülnének kormányra, adóemelések és megszorítások következnének”

– írta az elemző.

Deák Dániel rámutatott, hogy nem véletlenek az utóbbi időszak nyilatkozatai és kiszivárgott információi sem. 

„Nem véletlenül mondta azt a Tisza alelnöke, hogy nem mondhatnak el mindent a tervükről, mert akkor abba belebuknának és nem véletlenül szivárgott ki a megszorítócsomagjuk sem, melynek részleteiről a héten kiugrott tiszás szakpolitikai vezető is beszélt, a párthoz közelálló közgazdászokhoz hasonlóan” – idézte fel. 

„Így az április 12-i választáson ez is múlik!” – zárta posztját Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala)


