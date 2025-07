A Fradi egykori rémálma mellett egy másik feröeri csapat is szenzációt okozott

Az NSÍ Runavík, ez a szinte teljesen ismeretlen feröeri csapat 4-0-ra legázolta a finnek legismertebb labdarúgóklubját, a HJK Helsinkit. Azt a csapatot, amely nem is olyan régen, a 2022–23-as idényben az Európa-liga csoportkörében szerepelt. Egy évvel korábban ugyanezt érte el a Konferencialigában, sőt, akkor a csoportkörben két győzelmet is elért az örmény Alashkert ellen. Most pedig itt van ez a nekik tényleg szégyenteljes, 4-0-s vereség Feröeren.

A HJK Helsinki drukkerei döbbenten nézték, mit játszott csapatuk az NSÍ ellen (Fotó: SOOC/Konstantinos Tsakalidis)

Az NSÍ 4-0-s győzelmére semmi sem utalt

Ráadásul a világon semmi nem utalt arra, hogy ez az eredmény születik meg a Konferencialiga-selejtező első fordulójának első mérkőzésén. Az NSÍ Runavík csapata szerényen, csendben készült erre az összecsapásra, az esélytelenek nyugalmával. A finnek meg úgy voltak vele, hogy essenek túl minél hamarabb ezen a kiránduláson, érjenek el olyan eredményt, amellyel lehetőleg már az első mérkőzésen eldöntik a továbbjutást. Nos, ez nem következett be, sőt. A 4-0 láttán azt kell mondani, a HJK-nak valami földön túli csodára lenne szüksége ahhoz, hogy innen továbbjusson.

Összeomlás a Feröer szigeteken

A csapat honlapja nem kertelt: Összeomlás a Feröer szigeteken, ezzel a címmel jelent meg az első beszámoló. A cikk szerzője teljes rémálomnak nevezi az összecsapást. Kiemelték, hogy a HJK történetének egyik, ha nem a legszégyenteljesebb veresége volt ez. Miika Nuutinen, a csapat edzője szerint nincs semmilyen magyarázat a történtekre. A mester úgy fogalmazott, hogy a visszavágón egy hegyet kell megmászniuk (hogy mekkora hegyre gondolt, azt nem fejtette ki, de vélhetően itt a Himalája legyőzése sem lenne elég), majd azt mondta, hogy azért meglepő nekik ez a vereség, mert az NSÍ csapata semmi olyat nem csinált, amire ők ne készültek volna fel előre.

Most képzeljük el, mi van akkor, ha még fel is készülnek.

Az NSÍ dán játékosa, Daniel Obbekjaer szerint olyan eredmény született, amelyre senki sem számított. Ugyanakkor nagyon realistán látja az esélyeket. Szerinte most mindenkinek le kell hűtenie magát, mert a hideg fejre nagy szükség lesz a finnországi visszavágón. Ha ugyanis nem figyelnek oda, a HJK könnyen rúghat nekik akár 5 gólt is.

A Klaksvík is nyert Finnországban

A Fradi egykori rémálomcsapata, a KÍ Klaksvík is győzelemmel kezdett, ráadásul idegenben, Finnországban nyertek 2-1-re az SJK ellen. A Seinajoki csapatának ez az este szintén felért egy rémálommal. Ez akkor is igaz, ha a Klaksvíkot ma már nem nevezhetjük teljesen amatőr kiscsapatnak, hiszen a Konferencialigában már ők is szerepeltek csoportkörben. A finnek ennek ellenére roppant idegesen vették tudomásul ezt a vereséget, amely után könnyen véget érhet az SJK még el sem kezdődött kupakalandja.