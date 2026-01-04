A Tiszának lefőtt a kávé, megalakult a Tiszántúl Párt

Szabó Bálint, Facebook: „2026. január elsején megalakult a TISZÁNTÚL Párt. Már 200 000 fölött van azon magyar honfitársainknak a száma, akikhez eljutott a híre Magyarország legújabb pártjának.”
Így írnak ők – Január 4., délután
Szabó Bálint, Facebook: „2026. január elsején megalakult a TISZÁNTÚL Párt. Már 200 000 fölött van azon magyar honfitársainknak a száma, akikhez eljutott a híre Magyarország legújabb pártjának.”
