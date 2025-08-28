Magyar PéterIlikeSzabó Ilonaélettársak

Magyar Péter elfogyasztotta újabb barátnőjét? Elszólta magát a Tisza elnöke

A pártelnök elkottyantotta, hogy megint egyedül maradt.

Munkatársunktól
2025. 08. 28.
– Nem lemondanak, nem vállalják a politikai felelősséget, hanem elkezdik gyalázni az én volt barátnőmet – fogalmazott Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárásának egyik állomásán, Jászfényszarun, amiről egy TikTok-videó árulkodik. 

A brüsszeli uniós képviselő szavai szerint tehát, hogy Szabó Ilona, az Ilike becenévre hallgató hölgy, aki korábban a Tisza Pártnak is dolgozott, immár csatlakozott azoknak a népes táborához, akik faképnél hagyták a nőkkel szembeni agresszív bánásmódjáról hírhedt Tisza-vezért.

Magyar Péter féltékeny lehet, mert úgy tűnik, helyette Ilike inkább a teknőst simogatja (Fotó: Ripost)

Mint arról lapunk cikkezett, kiderült, hogy a Tisza elnökének élettársa, Szabó Ilona – vagy ahogy mindenki ismeri: Ilike –, valóban hátára vette a luxust, és gyakorlatilag az egész világot bejárta az elmúlt hónapokban. A Ripost számolt be róla, hogy Magyar Péter Ilikéje már az összes kontinenst bejárta: bejelentkezett az Egyesült Államokból, Tanzániából, Kínából, de látta már Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát és Perut is. A Ripost információi szerint Magyar Péter sok tíz millióval finanszírozza Ilike luxushobbiját, mint írták, Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett. 

Egyébként az idézett videóban Magyar Péter arról is beszél, hogy Szabó Ilona továbbra is járja az országot a Tisza Párttal, Jászfényszarun is ott volt állítása szerint. 

@el.patron2288 Ilike volt barátnő? #magyarpeter #ilike #luxusnyaralások ♬ eredeti hang - El Patron2

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

