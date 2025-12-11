Budapest Műhely: Elégedetlenek a budapestiek

– A budapestiek elégedetlenek, és kiállították a főváros vezetésének bizonyítványát – mondta el a Budapest Műhely rendezvényének megnyitóján Losonci Gergely, a BP Műhely stratégiai igazgatója.
Kiemelte,
a kultúra területén kívül a fővárosiak minden tekintetben elégedetlenebbek, mint három éve.
Az eredményeket tekintve a stratégiai igazgató elmondta, a kutatás szerint a leginkább a IX. kerületben élők elégedettsége csökkent az elmúlt három évben. Mindeközben Dél-Pesten pozitívabb az elmúlt évek megítélése.
A globális elégedettségi szám mínusz 17-es. Ez azt jelenti, 17-tel több ember mondja azt, hogy elégedetlen, mint amennyien elégedettnek tartják magukat
– jelentette ki Losonci. Elmondta, az elmúlt három évben a megkérdezettek a vizsgált területek mindegyikén romlást tapasztaltak. Hozzátette, a demográfiai csoportokat tekintve a legelégedetlenebbek a 60 évnél idősebb budapestiek, míg a legelégedettebbek az 50-59 évesek.
A rádióból tájékozódó személyek az elégedetlenebbek, míg az internetről információkat szerzők átlagosan elégedettebbek a fővárosban tapasztalható tendenciákkal
– tette hozzá. Kiemelte, a kutatás szerint, az autóval járók nagyon elégedetlenek, a gyalogosan járók viszont pozitív változásokat tapasztaltak az elmúlt három évben.
Szintén a Budapest Műhely eseményén Kőrösi Koppány elmondta, a kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a budapestiek nem elégedettek a főváros vezetésének közlekedéspolitikájával.
A modal splitből kiderült, hogy Budapesten csökkent a gyaloglók és a közösségi közlekedést használók, míg nőtt a gépjárművel közlekedők aránya. Ez pedig azt bizonyította, hogy továbbra is tendenciózusan csökken a belvárosban élők száma
– jelentette ki Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója.
A kutatásból kiderült, a fővárosban élők a legnagyobb problémának a köztisztaság állapotát, a tömegközlekedést, a sok autót, a dugókat, a hajléktalanságot és az utcák, járdák rossz állapotát jelölték meg.
A kerekasztal-beszélgetésen Almássy Kornél elmondta,
a főváros úthálózatát jelenleg csak a jó idő tartja egyben, egy erős tél után az infrastruktúra a Demszky-korszak legsötétebb éveihez hasonló állapotba kerülne.
