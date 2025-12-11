Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

losonci gergelykőrösi koppánybudapest műhelybp műhely

Budapest Műhely: Elégedetlenek a budapestiek

A kerületenként minimum háromszáz, összesen nyolcezer fő megkérdezésével készült kutatásából kiderült, hogy a budapestiek nem elégedettek a fővárosban történt változásokkal.

Gábor Márton
2025. 12. 11. 19:24
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A budapestiek elégedetlenek, és kiállították a főváros vezetésének bizonyítványát – mondta el a Budapest Műhely rendezvényének megnyitóján Losonci Gergely, a BP Műhely stratégiai igazgatója. 

20250728 Budapest Hajléktalanok koldusok Fotó: Gáll Regina Adrienn GR MW Bulvár
Forrás: MW

Kiemelte, 

a kultúra területén kívül a fővárosiak minden tekintetben elégedetlenebbek, mint három éve.

Az eredményeket tekintve a stratégiai igazgató elmondta, a kutatás szerint a leginkább a IX. kerületben élők elégedettsége csökkent az elmúlt három évben. Mindeközben Dél-Pesten pozitívabb az elmúlt évek megítélése.

A globális elégedettségi szám mínusz 17-es. Ez azt jelenti, 17-tel több ember mondja azt, hogy elégedetlen, mint amennyien elégedettnek tartják magukat

– jelentette ki Losonci. Elmondta, az elmúlt három évben a megkérdezettek a vizsgált területek mindegyikén romlást tapasztaltak. Hozzátette, a demográfiai csoportokat tekintve a legelégedetlenebbek a 60 évnél idősebb budapestiek, míg a legelégedettebbek az 50-59 évesek. 

A rádióból tájékozódó személyek az elégedetlenebbek, míg az internetről információkat szerzők átlagosan elégedettebbek a fővárosban tapasztalható tendenciákkal

– tette hozzá. Kiemelte, a kutatás szerint, az autóval járók nagyon elégedetlenek, a gyalogosan járók viszont pozitív változásokat tapasztaltak az elmúlt három évben. 

Szintén a Budapest Műhely eseményén Kőrösi Koppány elmondta, a kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a budapestiek nem elégedettek a főváros vezetésének közlekedéspolitikájával.

A modal splitből kiderült, hogy Budapesten csökkent a gyaloglók és a közösségi közlekedést használók, míg nőtt a gépjárművel közlekedők aránya. Ez pedig azt bizonyította, hogy továbbra is tendenciózusan csökken a belvárosban élők száma

– jelentette ki Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója. 

A kutatásból kiderült, a fővárosban élők a legnagyobb problémának a köztisztaság állapotát, a tömegközlekedést, a sok autót, a dugókat, a hajléktalanságot és az utcák, járdák rossz állapotát jelölték meg.

A kerekasztal-beszélgetésen Almássy Kornél elmondta, 

a főváros úthálózatát jelenleg csak a jó idő tartja egyben, egy erős tél után az infrastruktúra a Demszky-korszak legsötétebb éveihez hasonló állapotba kerülne.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu