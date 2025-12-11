Kicsi, de fontos lépést tett Ausztria

Ausztria parlamentje nagy többsége támogatta azt a törvényjavaslatot, amely véget vetne az iszlám fejkendőviselésnek a 14 éven aluli lányok körében az iskolák falai között – számol be róla az Euractiv brüsszeli hírportál.

Ausztria integrációs minisztere, Claudia Plakolm szerint elnyomás a fejkendő viselésére kényszeríteni a kislányokat (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A döntés nem előzmény nélküli: az országban régóta téma a bevándorlás okozta társadalmi feszültség és az integráció kérdése. A konzervatív kormányzat, érzékelve a választói akaratot és a bevándorlásellenes hangulat erősödését, már az év elején előterjesztette a javaslatot, azzal érvelve, hogy

a lépés a lányok elnyomás alóli felszabadítását szolgálja.

Bár 2019-ben már tettek egy hasonló kísérletet az általános iskolákban, akkor az alkotmánybíróság megsemmisítette a rendelkezést. A kormány azonban nem hátrált meg: mostani érvelésük szerint az új törvény teljes mértékben alkotmányos, és szükséges a társadalmi kohézió fenntartásához. A jogszabály szövege egyértelműen fogalmaz: minden olyan ruhadarab viselése tilos, amely „az iszlám hagyományoknak megfelelően eltakarja a fejet”. Ez magában foglalja a hidzsábot, a burkát és az egyéb vallási lepleket is.

A parlamenti vita során az ellenzéki Zöldek magukra maradtak a tiltakozásukkal, ők voltak az egyetlen frakció, amely nemmel szavazott. Ezzel szemben Yannick Shetty, a liberális NEOS képviselője is kiállt a szigorítás mellett, hangsúlyozva, hogy a fejkendő „nem csupán egy ruhadarab”, hanem a lányok korai szexualizálásának eszköze.

Amikor egy kislánynak azt mondják, hogy el kell rejtenie a testét, hogy megvédje magát a férfiak tekintetétől, az nem vallási rituálé, hanem elnyomás

– fogalmazott Claudia Plakolm integrációs miniszter a törvény beterjesztésekor.

Az új szabályozás a szeptemberi tanévkezdéssel lép teljes hatályba, de már februártól elkezdődik a türelmi időszak, amelynek során a pedagógusok tájékoztatják a szülőket és a gyermekeket az új elvárásokról. A büntetés azonban nem marad el a renitensek esetében: azokat a szülőket, akik sorozatosan megszegik a törvényt és kényszerítik lányaikat a kendő viselésére, 150-től egészen 800 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatják. A kormány becslései szerint az intézkedés mintegy 12 ezer diáklányt érint.

Természetesen a bevándorláspárti lobbi és a Soros-hálózathoz köthető szervezetek azonnal támadásba lendültek. Az Amnesty International ausztriai szervezete – ahogy az várható volt – „muszlimellenes rasszizmust” kiáltott, és azt állította, hogy a törvény diszkriminálja a muszlim lányokat. Szerintük az ilyen intézkedések csak növelik az előítéleteket.

Hasonló hangnemet ütött meg az IGGOe, az ausztriai muszlim közösségeket képviselő szervezet is, amely szerint a tiltás veszélyezteti a társadalmi békét és megbélyegzi a gyerekeket. A balliberális oldal narratíváját erősítette Angelika Atzinger, az Amazone nőjogi szervezet ügyvezetője is, aki szerint a tiltás azt üzeni a lányoknak, hogy mások dönthetnek a testükről. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a Patrióták Európáért tagja ezzel szemben nem a szigort, hanem annak mértékét kifogásolta: szerintük a törvény nem megy elég messzire. Az FPÖ azt követeli, hogy a tiltást terjesszék ki minden diákra, tanárra és iskolai dolgozóra, ezzel kiszorítva a politikai iszlám jelképeit az oktatási rendszerből.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)