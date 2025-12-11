Ausztriafejkendőiskola

Kicsi, de fontos lépést tett Ausztria

Fontos lépést tett Ausztria a párhuzamos társadalmak kialakulása ellen és a nyugati értékek védelmében. A bécsi törvényhozás csütörtökön elsöprő többséggel fogadta el azt a jogszabályt, amely megtiltja az iszlám hagyományok szerinti fejkendő viselését a 14 év alatti lányoknak Ausztria oktatási intézményeiben.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 19:01
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ausztria parlamentje nagy többsége támogatta azt a törvényjavaslatot, amely véget vetne az iszlám fejkendőviselésnek a 14 éven aluli lányok körében az iskolák falai között – számol be róla az Euractiv brüsszeli hírportál.

Ausztria integrációs minisztere, Claudia Plakolm szerint elnyomás a fejkendő viselésére kényszeríteni a kislányokat
Ausztria integrációs minisztere, Claudia Plakolm szerint elnyomás a fejkendő viselésére kényszeríteni a kislányokat (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A döntés nem előzmény nélküli: az országban régóta téma a bevándorlás okozta társadalmi feszültség és az integráció kérdése. A konzervatív kormányzat, érzékelve a választói akaratot és a bevándorlásellenes hangulat erősödését, már az év elején előterjesztette a javaslatot, azzal érvelve, hogy 

a lépés a lányok elnyomás alóli felszabadítását szolgálja.

Bár 2019-ben már tettek egy hasonló kísérletet az általános iskolákban, akkor az alkotmánybíróság megsemmisítette a rendelkezést. A kormány azonban nem hátrált meg: mostani érvelésük szerint az új törvény teljes mértékben alkotmányos, és szükséges a társadalmi kohézió fenntartásához. A jogszabály szövege egyértelműen fogalmaz: minden olyan ruhadarab viselése tilos, amely „az iszlám hagyományoknak megfelelően eltakarja a fejet”. Ez magában foglalja a hidzsábot, a burkát és az egyéb vallási lepleket is.

A parlamenti vita során az ellenzéki Zöldek magukra maradtak a tiltakozásukkal, ők voltak az egyetlen frakció, amely nemmel szavazott. Ezzel szemben Yannick Shetty, a liberális NEOS képviselője is kiállt a szigorítás mellett, hangsúlyozva, hogy a fejkendő „nem csupán egy ruhadarab”, hanem a lányok korai szexualizálásának eszköze.

Amikor egy kislánynak azt mondják, hogy el kell rejtenie a testét, hogy megvédje magát a férfiak tekintetétől, az nem vallási rituálé, hanem elnyomás

– fogalmazott Claudia Plakolm integrációs miniszter a törvény beterjesztésekor.

Az új szabályozás a szeptemberi tanévkezdéssel lép teljes hatályba, de már februártól elkezdődik a türelmi időszak, amelynek során a pedagógusok tájékoztatják a szülőket és a gyermekeket az új elvárásokról. A büntetés azonban nem marad el a renitensek esetében: azokat a szülőket, akik sorozatosan megszegik a törvényt és kényszerítik lányaikat a kendő viselésére, 150-től egészen 800 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatják. A kormány becslései szerint az intézkedés mintegy 12 ezer diáklányt érint.

Természetesen a bevándorláspárti lobbi és a Soros-hálózathoz köthető szervezetek azonnal támadásba lendültek. Az Amnesty International ausztriai szervezete – ahogy az várható volt – „muszlimellenes rasszizmust” kiáltott, és azt állította, hogy a törvény diszkriminálja a muszlim lányokat. Szerintük az ilyen intézkedések csak növelik az előítéleteket.

Hasonló hangnemet ütött meg az IGGOe, az ausztriai muszlim közösségeket képviselő szervezet is, amely szerint a tiltás veszélyezteti a társadalmi békét és megbélyegzi a gyerekeket. A balliberális oldal narratíváját erősítette Angelika Atzinger, az Amazone nőjogi szervezet ügyvezetője is, aki szerint a tiltás azt üzeni a lányoknak, hogy mások dönthetnek a testükről. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a Patrióták Európáért tagja ezzel szemben nem a szigort, hanem annak mértékét kifogásolta: szerintük a törvény nem megy elég messzire. Az FPÖ azt követeli, hogy a tiltást terjesszék ki minden diákra, tanárra és iskolai dolgozóra, ezzel kiszorítva a politikai iszlám jelképeit az oktatási rendszerből.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.