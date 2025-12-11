Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

beruházásMagyarországSzijjártó Péter

Szijjártó Péter hatalmas beruházást jelentett be

Négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve Budapesten hozza létre legnagyobb európai uniós és egyben az első térségbeli központját a világ egyik legjelentősebb alapkezelőjének számító Janus Henderson, jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Sebők Barbara
2025. 12. 11. 20:05
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter a Janus Henderson beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a brit tulajdonosi hátterű alapkezelő cég globális feladatokat is ellátó üzleti szolgáltatóközpontot hoz a magyar fővárosba, négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter: Magyarországon hozza létre legnagyobb európai uniós központját a Janus Henderson Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
Szijjártó Péter: Magyarországon hozza létre legnagyobb európai uniós központját a Janus Henderson 
Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

Beszédében azt hangsúlyozta, hogy ez lesz a vállalat legnagyobb európai uniós és egyben az első kelet-közép-európai központja, amely világszinten is a harmadik legnagyobbnak számít majd. Rámutatott, hogy a Janus Henderson 1,6 milliárd forint értékben képzési programot is indít, amelyhez a kormány 620 millió forintnyi támogatást nyújt, hozzájárulva a magyar munkaerő fejlesztéséhez.

– És nem csupán abban fog segíteni a Janus Henderson új budapesti globális központja, hogy majd a tehetséges magyarok közül még többen tudnak itthon maradni egy jó karrierlehetőséggel. Abban is segítséget fog nyújtani, hogy a külföldön szerencsét próbált, tehetséges magyarok közül is jó néhányat haza tudunk vonzani

– vélekedett.

– A londoni és a dublini nagykövetségeink a vállalatcsoporttal közösen már készítik elő azokat az eseményeket, amelyen a vállalat bemutatkozik ezekben az ágazatokban Nagy-Britanniában dolgozó magyar tehetségeknek, mutatva nekik a lehetőséget, hogy itthon is hasonló karrierlehetőségek várnak – tudatta. Majd kiemelte, hogy 

a vállalatnak több tízmillió ügyfele van világszerte, és az általa kezelt vagyon nagysága a magyar bruttó hazai termék duplája. 

Megjegyezte, hogy utoljára nyolc éve jelentettek be hasonló beruházást Magyarországon, akkor kötelezte el magát egy másik nagy globális alapkezelő a letelepedés mellett. Arra is kitért, hogy 2014 óta 48 brit nagyberuházáshoz adott a kormány támogatást, amelyek több mint hétezer munkahelyet hoztak létre az országban.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy 2025 beruházásösztönzési szempontból a magyar gazdaságtörténet harmadik legeredményesebb éve lett, 

így idén is bőven születtek rekordok, például soha annyi beruházás nem érkezett egyetlen év leforgása alatt az Egyesült Államokból Magyarországra, mint most.

– Magyarország gazdaságstratégiáját 2010-ben úgy határoztuk meg, hogy újra kell iparosítani. Ennek keretében a világ vezető termelő vállalatai hozták a nagy gyáraikat ide Magyarországra. A termelési kapacitások olyan gyorsan nőttek, hogy a 13 százalékos munkanélküliség néhány év alatt teljes foglalkoztatássá alakult át, és mára elmondhatjuk, hogy a globális technológiai forradalom kulcsiparágaiban Magyarország meghatározó szerepet játszik

– jelentette ki.

Arra is emlékeztetett, hogy miután ezek a nagy termelési kapacitások megérkeztek, a gazdaság dimenzióváltását tűzték ki célként a hozzáadott érték és a technológiai színvonal növelésével, a gazdaság kutatás-fejlesztési tartalmának emelésével és minél több olyan munkahely Magyarországra csábításával, ahol kifejezetten magas képzettséget írnak elő és várnak el.

– Ennek eredménye lett az, hogy ma Magyarország a régióban a legvonzóbb célpontja az üzleti szolgáltatóközpontoknak, ahova a nagy nemzetközi vállalatok a globális funkcióikat telepítik, a pénzügyektől az informatikán át egészen a mérnöki funkciókig.

– Ezek a beruházások kiváló karrierlehetőséget biztosítanak a nyelveket beszélő, felsőfokú végzettségű, tehetséges magyar fiataloknak. 245 ilyen szolgáltatóközpont működik ma már Magyarországon. Összesen 118 ezer embert foglalkoztatnak, akiknek az átlagéletkora 35 esztendő, és 81 százalékuk felsőfokú végzettségű – zárta mondandóját.

