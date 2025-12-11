európai unióegyesült államokbayerpikkbelgiumpoliticopodcastorosz

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Az EU mint NGO + videó

Felolvasóestet tartott politikailag inkorrekt műsorunkban Bayer Zsolt publicista. Cikkekből is idézett Ambórzy Áronnak, a Pestisárcok.hu munkatársának, így próbálták megfejteni az élet nagy dolgait. Szó esett Belgium csuklóztatásáról, amely nem akarja odaadni háborúra az Európai Uniónak a zárolt orosz vagyont, mert azzal bűncselekményt követnének el. Bayer hosszan idézett az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájáról szóló írásból is, amelyben nagyon súlyos mondatok hangzanak el az Európai Unióval kapcsolatban is.

2025. 12. 11. 19:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politico váratlan őszinteségével kezdték az adást megmondóembereink, miszerint azt írták, hogy mivel Belgium nem hajlandó arra, hogy átadja az Európai Uniónak a zárolt orosz vagyont, amit az ukrán háborúra szánnának, ezért arra a sorsra juthatnak, mint Magyarország, és durván csuklóztatják majd őket, ahogy velünk tették korábban.

A Pikkben elhangzott, hogy 

a belga miniszterelnök tudja, hogyha átadná a zárolt vagyont, bűncselekményt követne el, és nemzetközi perek után országának saját zsebből, egyedül kellene visszafizetni az elkobzott javakat. 

Ezt a belgák nem akarják, sőt Tokió is felemelte a szavát, hogy nem lehet elvenni a zárolt orosz vagyont, de az már a G7-el kapcsolatos történet, amelyet részletesen elemeztek kollégáink.

Jött az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyből szintén vastagon szemezgetett Bayer. Az egyik mondatot lényegében úgy lehet értelmezni, hogy az 

Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek.

Fel is merült a nagy kérdés, hogy akkor ez az új stratégia az unóit is egy Soros-féle NGO-nak tekintheti? Kollégáink szerint igen.

Szó volt szuverenitásról, orosz energiáról, migrációról, az álságos német gondolkodásról, amelyekről szintén kifejtette véleményét a Pikkben Bayer és Ambrózy. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.