Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Az EU mint NGO + videó

A Politico váratlan őszinteségével kezdték az adást megmondóembereink, miszerint azt írták, hogy mivel Belgium nem hajlandó arra, hogy átadja az Európai Uniónak a zárolt orosz vagyont, amit az ukrán háborúra szánnának, ezért arra a sorsra juthatnak, mint Magyarország, és durván csuklóztatják majd őket, ahogy velünk tették korábban.

A Pikkben elhangzott, hogy

a belga miniszterelnök tudja, hogyha átadná a zárolt vagyont, bűncselekményt követne el, és nemzetközi perek után országának saját zsebből, egyedül kellene visszafizetni az elkobzott javakat.

Ezt a belgák nem akarják, sőt Tokió is felemelte a szavát, hogy nem lehet elvenni a zárolt orosz vagyont, de az már a G7-el kapcsolatos történet, amelyet részletesen elemeztek kollégáink.

Jött az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyből szintén vastagon szemezgetett Bayer. Az egyik mondatot lényegében úgy lehet értelmezni, hogy az

Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek.

Fel is merült a nagy kérdés, hogy akkor ez az új stratégia az unóit is egy Soros-féle NGO-nak tekintheti? Kollégáink szerint igen.

Szó volt szuverenitásról, orosz energiáról, migrációról, az álságos német gondolkodásról, amelyekről szintén kifejtette véleményét a Pikkben Bayer és Ambrózy.