A Paradisum meghódítja a holland Cultura Nova fesztivált is

Tavaly nyáron a világ legnagyobb fesztiválján, az Edinburgh Fringe-en debütált nagy sikerrel a Recirquel legújabb produkciója, a Paradisum. A Vági Bence által rendezett előadás három hétig telt házzal futott a skót fővárosban, ahol sorra kapta a kritikusok elismeréseit. Novemberben pedig a CINARS Biennálé előadó-művészeti expón beválasztották a kilenc leginnovatívabb kortárs produkció közé.

A Paradisum a holland Cultura Nova fesztivál vendége lesz. Fotó: Hirling Bálint

A Paradisum szeptemberben visszatér a Müpába

Most újabb jelentős nemzetközi fesztiválon mutatják be a Paradisumot. A magyar társulat az évente százezer látogatót vonzó, idén 34. alkalommal megrendezett holland Cultura Nova fesztivál vendége lesz. Az eseménysorozat a tánc, a zene, a film és a vizuális művészetek különleges, úttörő formáit mutatja be évről évre. A tíznapos fesztivál részeként színházi, filmes és zenei produkciók várják az eseményre látogatókat.

A Paradisumot augusztus 30. és szeptember 1. között összesen három alkalommal láthatja a holland közönség a város nagyszínházában, az 1100 fős Theater Herleenben.

A Recirquel jól csengő név a németalföldi ország vezető kulturális rendezvényén, amely hivatalos felületein idén a magyar társulat előadásával csalogatja a látogatókat. A társulat ötödik alkalommal lép fel a Cultura Nova fesztiválon, 2021-ben a Solus Amor, 2019-ben a My Land, 2018-ban a Párizs éjjel, míg 2015-ben A meztelen bohóc című produkció aratott komoly közönségsikert Heerlenben.

A kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző Paradisum a világ pusztulását követő újjászületés, az új emberi létforma mítoszát kutatja. Arra keresi a választ, miként létezhet az új ember ebben az Édenhez hasonló, utópisztikus állapotban.

Az előadás során az új teremtmények a körülöttük lüktető természeti erőből bontakoznak ki, hogy a megtisztulás, születés, ébredés és rítus jelenetein át elérjék az anima mundit, a „világ szellemét”.

A produkciót hat világklasszis artista-táncművész adja elő. A lenyűgöző újcirkuszi és kortárstánc-elemekből építkező koreográfia újabb dimenziókba fejleszti az elmúlt pár év Recirquel produkcióiból már jól ismert cirque danse műfaját.