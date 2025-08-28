Csak egyszer tette ki a lábát a házból a nő, de miután hazaért a céges buliból, egy életre megbánta, hogy elment

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfival szemben tizenkettedik életévét be nem töltött, befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat, és fegyházbüntetést indítványozott, továbbá azt, hogy a férfit végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.