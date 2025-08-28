A férfi évek óta kapcsolatban állt egy nővel, akinek két tizenkét év alatti kislánya volt. Az anya 2024 decemberében egy munkahelyi rendezvény miatt megkérte az elkövetőt, hogy maradjon nagykátai otthonukban a kislányokkal, amíg ő hazaér.
Csak egyszer tette ki a lábát a házból a nő, de miután hazaért a céges buliból, egy életre megbánta, hogy elment
Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség – tudatták közleményben az MTI-vel csütörtökön.
A férfi a házban aludt. Éjszaka bement a gyerekszobába, benyúlt az egyik kislány takarója alá, megfogta a gyermek kezét, és saját magán szexuális cselekményt végzett, majd befeküdt a sértett mellé az ágyba, pár perccel később pedig visszatért barátnője mellé a hálószobába.
További Belföld híreink
A Pest Vármegyei Főügyészség a férfival szemben tizenkettedik életévét be nem töltött, befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat, és fegyházbüntetést indítványozott, továbbá azt, hogy a férfit végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
További Belföld híreink
A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Schiffer Andrást lazán lezsidózták Magyar Péter hívei + videó
Az ügyvéd azt is elmondta, hogy kik választották maguknak a „nagyszerű messiást”.
Magyar ellenzék: energiaügyi miniszternek jelölték, most pénzt küldenek az ukrán katonának, aki a Barátság vezetéket szétlőtte
Úgy látszik, nem csak a Tisza Pártnak jó az, ami a magyaroknak rossz.
Az egyszülős családoknak lenne a legnagyobb érvágás a Tisza-adó
A Tisza Párt adóügyi elképzeléseivel a családok akár több százezer forinttal járnának rosszabbul – figyelmeztet Koncz Zsófia államtitkár.
Lázár János: Vessünk gátat a Tisza-adónak!
A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Schiffer Andrást lazán lezsidózták Magyar Péter hívei + videó
Az ügyvéd azt is elmondta, hogy kik választották maguknak a „nagyszerű messiást”.
Magyar ellenzék: energiaügyi miniszternek jelölték, most pénzt küldenek az ukrán katonának, aki a Barátság vezetéket szétlőtte
Úgy látszik, nem csak a Tisza Pártnak jó az, ami a magyaroknak rossz.
Az egyszülős családoknak lenne a legnagyobb érvágás a Tisza-adó
A Tisza Párt adóügyi elképzeléseivel a családok akár több százezer forinttal járnának rosszabbul – figyelmeztet Koncz Zsófia államtitkár.
Lázár János: Vessünk gátat a Tisza-adónak!
A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.