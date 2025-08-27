Durvul a helyzet: bekérették az amerikai ügyvivőt

Diplomáciai botrány körvonalazódik Dániában. A külügyminiszter bekérette az amerikai nagykövetség ügyvivőjét a koppenhágai hivatalába, miután a dán közszolgálati televízió a riportjában beavatkozási kísérletekről számolt be Grönlandon, a skandináv királyság autonóm területén – jelentette be szerdán a dán diplomácia.

Lars Lokke Rasmussen bekérette az amerikai ügyvivőt. Fotó: Anadolu

A DR műsorszolgáltató meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról is tájékoztatott, hogy a dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásoló műveletekben dán területen.

Az érintett személyeket azonban az adásban nem nevezték meg.

A tévét tájékoztató források szerint a befolyásolási kísérletek célja a Dániához fűződő viszony gyengítése a grönlandi társadalmon belül. A DR szerint nem lehetett megállapítani, hogy a szóban forgó amerikaiak a saját kezdeményezésükre vagy valaki más utasítására végzik-e tevékenységüket.

A dán királyság belügyeibe való bármiféle beavatkozási kísérlet természetesen elfogadhatatlan. Ennek fényében megkértem a külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy beszélgetésre

– idézte a dán műsorszolgáltató Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter közleményét.

„Tudatában vagyunk annak, hogy külföldi tényezők továbbra is érdeklődést tanúsítanak Grönland és annak a Dán Királyságon belül elfoglalt pozíciója iránt. Így nem meglepő, ha külső kísérleteket tapasztalunk a királyság jövőjének befolyásolására az elkövetkező időkben” – fűzte hozzá a miniszter.

Az amerikai nagykövetség honlapja szerint a koppenhágai amerikai diplomáciai képviseletet jelenleg Mark Stroh ideiglenes ügyvivő vezeti.

Borítókép: Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter (Fotó: AFP)