Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

DániaEgyesült Államokdiplomácia

Durvul a helyzet: bekérették az amerikai ügyvivőt

Valami bűzlik Dániában, legalábbis erre gyanakszik az ország külügyminisztériuma. A hírek szerint három amerikai állampolgár is beavatkozási kísérleteket hajtott végre Grönlandon. A külügyminiszter bekérette az amerikai ügyvivőt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 11:15
Fotó: RONI REKOMAA Forrás: Lehtikuva
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Diplomáciai botrány körvonalazódik Dániában. A külügyminiszter bekérette az amerikai nagykövetség ügyvivőjét a koppenhágai hivatalába, miután a dán közszolgálati televízió a riportjában beavatkozási kísérletekről számolt be Grönlandon, a skandináv királyság autonóm területén – jelentette be szerdán a dán diplomácia.

Lars Lokke Rasmussen bekérette az amerikai ügyvivőt
Lars Lokke Rasmussen bekérette az amerikai ügyvivőt. Fotó: Anadolu

A DR műsorszolgáltató meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról is tájékoztatott, hogy a dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásoló műveletekben dán területen. 

Az érintett személyeket azonban az adásban nem nevezték meg.

A tévét tájékoztató források szerint a befolyásolási kísérletek célja a Dániához fűződő viszony gyengítése a grönlandi társadalmon belül. A DR szerint nem lehetett megállapítani, hogy a szóban forgó amerikaiak a saját kezdeményezésükre vagy valaki más utasítására végzik-e tevékenységüket.

A dán királyság belügyeibe való bármiféle beavatkozási kísérlet természetesen elfogadhatatlan. Ennek fényében megkértem a külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy beszélgetésre

– idézte a dán műsorszolgáltató Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter közleményét.

„Tudatában vagyunk annak, hogy külföldi tényezők továbbra is érdeklődést tanúsítanak Grönland és annak a Dán Királyságon belül elfoglalt pozíciója iránt. Így nem meglepő, ha külső kísérleteket tapasztalunk a királyság jövőjének befolyásolására az elkövetkező időkben” – fűzte hozzá a miniszter.

Az amerikai nagykövetség honlapja szerint a koppenhágai amerikai diplomáciai képviseletet jelenleg Mark Stroh ideiglenes ügyvivő vezeti.

 

Borítókép: Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.