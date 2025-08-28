Bolgár György ereiben megfagyott a vér: kollégája Orbán Viktor mellé állt Ajsa Luna ügyében + videó

– Nem lehet ülve, cigarettázva énekelni a Himnuszt augusztus 20-án – jelentette ki Bánó András baloldali televíziós-újságíró egy YouTtube-műsorban, utalva Ajsa Luna előadó hírhedt botrányára, melyről lapunk is cikkezett. A Göncz Árpád ötvenhatosok általi kifütyülésekor kirobbant „muszterbotrányban” elhíresült tévés úgy vélekedett: a Himnusz-éneklés ünnepi dolog.

– Amikor az általános iskolában elhangzott a tanévnyitón, meg akármikor a Himnusz, akkor mindegyikünk felállt a tanteremben, mert úgy volt illendő. Ajsa Luna is legalább állva énekelhette volna el ezen a vacak hangján, amit az Isten megadott neki. Pont

– fogalmazott kissé indulatosan Bánó András.

Bolgár György próbálta menteni a menthetőt, de Bánó András véleményével most meggyűlt a baja (Fotó: Képernyőkép)

A balos újságíró ezzel lényegében ugyanazt fejezte ki, mint Orbán Viktor miniszterelnök, aki – mint azt megírtuk – egy rövid videót tett közzé közösségi oldalán, melyen a csordultig megtelt Puskás Arénában a magyar válogatott szurkolói a Himnuszt éneklik. A kormányfő azt írta: nálunk így szokás. Egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel – fűzte hozzá.

Miután a baloldali újságírók felocsúdtak a kollégájuk okozta döbbenetből, Bolgár György rádiós műsorvezető azzal mentegette a botrányénekest, hogy fiatal, „állítólag tehetséges” – bár ő nem hallott róla –, és szerinte nem énekel hamisan.

– Valamiért úgy gondolta, hogy talán meg lehet közelíteni ezt a Himnuszt hétköznapi módon is, ülve, cigarettázva, valamiféle improvizatív módon, és nem sikerült neki – magyarázta a Klubrádió veterán műsorvezetője.

Hogy Ajsa Luna hamisan énekelt-e vagy sem, mint ahogy Bolgár György állította, azt olvasóink fülére bízzuk.