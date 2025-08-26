Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Ajsa LunaminiszterelnökHimnuszPuskás ArénábanOrbán Viktor

Orbán Viktor: Egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel

Így szokást himnuszt énekelni a nemzeti táboron belül.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 15:08
Orbán Viktor egy rövid videót tett közzé közösségi oldalán, melyen a csordultig megtelt Puskás Arénában a magyar válogatott szurkolói a Himnuszt éneklik. A miniszterelnök azt írta: 

Nálunk így szokás.

– Egyenesen, rendíthetetlenül, állva, szinte szilajul és mindig felemelt fejjel – fűzi hozzá a videóban a miniszterelnök. 

Valószínűleg ezzel Orbán Viktor is a nagy port kavart előadásra reagált, amely keretei között egy 24 éves énekesnő, bizonyos Ajsa Luna ülve, cigarettával a kezében, brutális hamisan énekelte el a Himnuszt augusztus 20-án. 

