Nagyon úgy tűnik, hogy az idén már nem lesz kánikula, mutatjuk, mi érkezik helyette

Vasárnap a középső és keleti tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon viszont szakadozott lesz a felhőzet, ott többórás napsütés várható. Délután nyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet., de a Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén több helyen várható eső, zápor, zivatar, a nap első felében nagyobb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik.

A minimum 15-20, a maximum-hőmérséklet 24–30 fok között alakul.