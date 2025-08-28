Pénteken a nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is és estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél ismét olykor megerősödhet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Nagyon úgy tűnik, hogy az idén már nem lesz kánikula, mutatjuk, mi érkezik helyette
Pénteken napközben még hőség várható 32–37 fokos csúcshőmérséklettel, majd erős széllel hidegfront hoz csapadékot és lehűlést a nyár utolsó napjaira, vasárnap már csak 24–30 fok várható a legmelegebb órákban – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
A maximum-hőmérséklet többnyire 32–37 fok között alakul.
Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli, délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések, és zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16–23 fok között valószínű, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal.
A csúcshőmérséklet általában 24–30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul.
Vasárnap a középső és keleti tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon viszont szakadozott lesz a felhőzet, ott többórás napsütés várható. Délután nyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet., de a Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén több helyen várható eső, zápor, zivatar, a nap első felében nagyobb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik.
A minimum 15-20, a maximum-hőmérséklet 24–30 fok között alakul.
Az előrejelzésen elmélázva pedig ezekben a pillanatokban nagyon úgy tűnik, hogy az idén már nem is lesz kánikula. Szeptember 3-ra már csak 28 fokos maximumokat jósol a HungaroMet.
