A Liverpool mumusa csapja le Keane-t a Ferencváros kezéről?

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

Nem is olyan régen még arról szóltak a pletykák, hogy a Tottenham Hotspur lecsapná Robbie Keane-t a Ferencváros kezéről, de a londoniak végül más edzőt neveztek ki a csapat élére. Az ír tréner iránt ugyanakkor más Premier League-klubok is érdeklődhetnek, most például a Crystal Palace-szal hozták hírbe Keane-t.

2026. 02. 20. 18:08
Robbie Keane munkássága többeket is lenyűgözött Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Robbie Keane nagyszerűen szerepelt a Ferencvárossal az ősszel az Európa-ligában, az alapszakaszt mindössze egy vereséggel zárta a csapat. Bár hosszú heteken át egyenes ági továbbjutást érő helyen állt, végül rájátszásra kényszerült, a Ludogorec elleni párharcban a bulgáriai 2-1-es vereség után várja a folytatást. A magyar bajnok nemzetközi remeklését sokan az ír vezetőedzőnek tulajdonítják, az El-menetelés jól mutat Keane önéletrajzában, és nem mellesleg akár topklubok figyelmét is magára irányíthatta.

Crystal Palace: Oliver Glasner megy, Robbie Keane jön?
Crystal Palace: Oliver Glasner megy, Robbie Keane jön? Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Elsőként egykori csapatával, a Tottenham Hotspurrel boronálták őt össze. Erre válaszként elmondta, megtisztelőnek tartja a pletykákat, hiszen mindenki tudja, miként érez a klub iránt, de boldog a Ferencvárosnál. A sokadik erre vonatkozó kérdés után élő adásban hagyta faképnél a riportert. Nos, azóta eldőlt, hogy egyelőre nem köttetik meg újra Keane és a Spurs házassága, a szégyenszemre csak a Premier League 16. helyén álló londoniak Igor Tudort nevezték ki a menesztett Thomas Frank helyére.

Keane lenyűgözte a Crystal Palace vezetőit

A horvát szakember az idény végéig irányít, akkor lehet esetleg újra napirenden Keane megszerzése. Persze közben mások is megpróbálhatnak lecsapni a Fradi trénerére. A TalkSport úgy értesült, a Crystal Palace vezetőit lenyűgözte Keane Ferencvárosnál elvégzett eddigi munkája, és Oliver Glasner menesztése esetén az ő neve is a jelöltek között szerepelne. A Liverpoolt ebben az idényben már háromszor is elintéző mumus a legutóbbi tizenöt mérkőzéséből csak egyet nyert meg, 13. a Premier League-ben, csak 1-1-es döntetlenre futotta a csapatnak a Zrinjski Mostar otthonában a Konferencialiga csütörtöki rájátszásában. A Crystal Palace szurkolói Bosznia-Hercegovinában azt zúgták Glasnernek, reggel lapátra kerül. Erre egyelőre nem került sor, de válságértekezletet már tartottak a klubnál, és az esemény után maga az osztrák menedzser is elismerte, hogy nem elég jó abban, amit csinál.

Helyette Keane mutathatja meg, hogy kell ezt csinálni?

 

