Robbie Keane fellélegezhet, talán egy ideig békén hagyják

Robbie Keane irányításával a címvédő FTC immár az NB I élén áll, s az Európa-ligában is készülhet az egyenes kieséses szakaszra, jövő héten a Ludogorec otthonában kezdi az Európa-liga-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcot. Miközben Keane helye stabil a Ferencváros élén, időről időre érdeklődnek arról nála, hogy elfoglal-e egy-egy megüresedett Premier League-kispadot. Legutóbb a Tottenham volt terítéken.

A Tottenham Hotspur új edzője nem Robbie Keane: Igor Tudor az idény végéig kapott megbízást (Fotó: NurPhoto/AFP/Ciro De Luca)

Robbie Keane eleinte türelmesen válaszolt ezekre a kérdésekre, miközben leszögezte, hogy a Ferencvárosra koncentrál, de legutóbb, a Csákvár elleni Magyar Kupa-továbbjutás után dühösen otthagyta a Tottenhamről kérdező riportert.

Tottenham: nem Robbie Keane, hanem Igor Tudor

A Tottenham azóta lépett, az idény végéig Igor Tudor lett a londoni csapat vezetőedzője. A Spurs a Bajnokok Ligájában bejutott a nyolcaddöntőbe, a Premier League-tabellán viszont csak a tizenhatodik helyen áll, azaz kiesési gondjai is lehetnek.

A horvát Tudor játékosként vb-bronzérmes és olasz bajnok volt, vezetőedzőként viszont csak egy Horvát Kupa-győzelmet tud felmutatni, valamint azt a nem túl szerencsés adatot, hogy 2015 óta egyetlen kispadján sem élte meg a kinevezése első évfordulóját.

Azaz, bár Keane egyelőre fellélegezhet, könnyen lehet, hogy hamarosan újra kérdések vetődnek fel a Tottenham kispadjáról. Ráadásul a Sky Sports arról számolt be, hogy az ír szakember érdeklődne a munka iránt, igaz, kizárólag abban az esetben, ha nem csak ideiglenes tűzoltóként számolnának vele.

FTC: ZTE, majd Ludogorec

Robbie Keane szombaton a ZTE ellen vezeti a Fradi, a zalaiak ősszel a Groupama Arénából elvitték a három pontot. Jövő héten pedig folytatódik az FTC Európa-liga-szereplése, idegenben kezdi meg a bolgár Ludogorec elleni párharcot.