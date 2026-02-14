Rendkívüli

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Ferencváros FTCRobbie KeaneTottenham Hotspur FCIgor Tudor

Robbie Keane fellélegezhet, talán egy ideig békén hagyják

Robbie Keane az FTC kispadján jól dolgozik, ennek egyik következményét azonban egyre nehezebben viselik. Az ír szakembert ugyanis időről időre megkérdezik egy-egy megüresedő Premier League-állásról, legutóbb a Tottenham Hotspur esetében, ahol Keane játékosként legszebb éveit töltötte. A londoni klub végül az idény végéig a horvát Igor Tudort nevezte ki edzőnek Thomas Frank menesztése után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 9:50
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője már unja a vele kapcsolatos Premier League-találgatásokat, a Tottenham kispadja egyelőre elkelt Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbie Keane irányításával a címvédő FTC immár az NB I élén áll, s az Európa-ligában is készülhet az egyenes kieséses szakaszra, jövő héten a Ludogorec otthonában kezdi az Európa-liga-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcot. Miközben Keane helye stabil a Ferencváros élén, időről időre érdeklődnek arról nála, hogy elfoglal-e egy-egy megüresedett Premier League-kispadot. Legutóbb a Tottenham volt terítéken.

A Tottenham Hotspur új edzője nem Robbie Keane: Igor Tudor az idény végéig kapott megbízást
A Tottenham Hotspur új edzője nem Robbie Keane: Igor Tudor az idény végéig kapott megbízást (Fotó: NurPhoto/AFP/Ciro De Luca)

Robbie Keane eleinte türelmesen válaszolt ezekre a kérdésekre, miközben leszögezte, hogy a Ferencvárosra koncentrál, de legutóbb, a Csákvár elleni Magyar Kupa-továbbjutás után dühösen otthagyta a Tottenhamről kérdező riportert.

Tottenham: nem Robbie Keane, hanem Igor Tudor

A Tottenham azóta lépett, az idény végéig Igor Tudor lett a londoni csapat vezetőedzője. A Spurs a Bajnokok Ligájában bejutott a nyolcaddöntőbe, a Premier League-tabellán viszont csak a tizenhatodik helyen áll, azaz kiesési gondjai is lehetnek.

A horvát Tudor játékosként vb-bronzérmes és olasz bajnok volt, vezetőedzőként viszont csak egy Horvát Kupa-győzelmet tud felmutatni, valamint azt a nem túl szerencsés adatot, hogy 2015 óta egyetlen kispadján sem élte meg a kinevezése első évfordulóját.

Azaz, bár Keane egyelőre fellélegezhet, könnyen lehet, hogy hamarosan újra kérdések vetődnek fel a Tottenham kispadjáról. Ráadásul a Sky Sports arról számolt be, hogy az ír szakember érdeklődne a munka iránt, igaz, kizárólag abban az esetben, ha nem csak ideiglenes tűzoltóként számolnának vele.

FTC: ZTE, majd Ludogorec

Robbie Keane szombaton a ZTE ellen vezeti a Fradi, a zalaiak ősszel a Groupama Arénából elvitték a három pontot. Jövő héten pedig folytatódik az FTC Európa-liga-szereplése, idegenben kezdi meg a bolgár Ludogorec elleni párharcot.

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 14.45
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 17.00
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 19.15

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A túlélők

Bayer Zsolt avatarja

Bütyök mentette ki őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu