Ez az elvárás lila mezben? Újpesti szívesség a Fradinak

Megszerezte első tavaszi győzelmét az Újpest, avagy megszületett a Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző nevével fémjelzett éra első lila-fehér sikere. Különös módon a Debrecen 2-1-es legyőzésével a Fradinak tett szívességet az Újpest, a zöld-fehérek ugyanis így nem veszítették el a listavezető pozíciójukat, a DVSC maradt harmadik a tabellán.
Az Újpest még mindig csak nyolcadik, de talán még éppen idejében elindult felfelé, mielőtt igazán megérintette volna a lila-fehéreket a kiesés szele.
Mit mondott Szélesi Zoltán az Újpest győzelme után?
A pénteki sikerhez jól jött Szélesi csapatának, hogy az ellenfélből Dzsudzsák Balázs büntetőt hibázott, Szűcs Tamás pedig piros lapot kapott. A vezetőedző nem is titkolta: a szerencsével sem álltak hadilábon.
