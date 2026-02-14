Újpest FCLabdarúgó NB Iszélesi zoltán

Ez az elvárás lila mezben? Újpesti szívesség a Fradinak

Szélesi Zoltán első győzelmét aratta az Újpest kispadján. A Debrecen a 2-1-es vereség miatt nem tudott az FTC elé, az NB I tabellájának élére ugrani. Szélesi nem beszélt mellé: az Újpest győzelméhez kellett szerencse is, de más szempontból azt látta, ami lila mezben elvárható.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 8:45
Aljosa Matko volt az Újpest győzelmének kulcsfigurája, a Debrecen elleni volt az első lila-fehér siker Dárdai Pál és Szélesi Zoltán érájában Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megszerezte első tavaszi győzelmét az Újpest, avagy megszületett a Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző nevével fémjelzett éra első lila-fehér sikere. Különös módon a Debrecen 2-1-es legyőzésével a Fradinak tett szívességet az Újpest, a zöld-fehérek ugyanis így nem veszítették el a listavezető pozíciójukat, a DVSC maradt harmadik a tabellán.

Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője tudja, a Debrecen elleni, rég várt sikertől nem szállhatnak el a lila-fehérek
Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője tudja, a Debrecen elleni, rég várt sikertől nem szállhatnak el a lila-fehérek (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Az Újpest még mindig csak nyolcadik, de talán még éppen idejében elindult felfelé, mielőtt igazán megérintette volna a lila-fehéreket a kiesés szele.

Mit mondott Szélesi Zoltán az Újpest győzelme után?

A pénteki sikerhez jól jött Szélesi csapatának, hogy az ellenfélből Dzsudzsák Balázs büntetőt hibázott, Szűcs Tamás pedig piros lapot kapott. A vezetőedző nem is titkolta: a szerencsével sem álltak hadilábon.

– Ez egy hullámvasút volt. Ha lett volna pici szerencse a Debrecen oldalán, könnyen bajba kerülhettünk volna, úgyhogy továbbra is dolgoznunk kell a helyzetkihasználáson. Az összes játékosnak példás volt a hozzáállása a mérkőzésen, amit sokan elvárnak itt, lila mezben – több szempontból is tanulságos Szélesi nyilatkozata, aki hozzátette, egy győzelemtől még nem lesz szuper minden Újpesten.

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 14.45
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 17.00
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 19.15

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára leragadt a múltban

Fábián Tibor avatarja

A magyargyűlöletből sem lehet a végtelenségig megélni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu