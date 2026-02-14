Tóth Alex, a Jóisten és száz kudarc – így lett a pofonokból Premier League-üzlet

– A harmadik sorsfordító pillanat: Robbie Keane büszkén meséli, hogy a Fradi tavaly januári edzőtáborában meglátott valamit Tóth Alexben, és nem hagyta, hogy távozzon. Igaz, hogy a Kecskemét a Spanyolországba igazoló Nikitscher Tamás helyére vitte volna, de mivel az ő ügye elhúzódott, addig Tóth sem mehetett, és csak ezért volt ott abban az edzőtáborban?

– Való igaz, hogy az az átigazolás elhúzódott, de nem ez volt a valódi ok.

Kimondom őszintén, mert hihetetlen: a kecskeméti stáb nem volt biztos benne, hogy azt a százalékos fix játékpercet, amit kértünk, biztosítani tudja neki.

Itt vissza kell kanyarodnunk kicsit az időben. Alex már 2023-ban, Sztanyiszlav Csercseszovnál debütált az NB I-ben, 2024-től pedig teljesértékű tagja volt a Ferencváros első keretének. Dejan Sztankovics menesztése után, amikor Leandro volt a megbízott edző, kezdő volt az Újpest elleni derbin, és megmutatta, hogy készen áll a feladatra. Utána jött Pascal Jansen, aki nem számolt vele. Mi kategorikusan kijelentettük, azt szeretnénk, hogy a Fradiban futballozzon, de ha ezt az edző nem akarja, akkor csakis komoly játékgaranciával mehet máshová. Ehhez Hajnal Tamás is ragaszkodott, aki sportigazgatóként látta a potenciált benne.

– Közben Pascal Jansent kivásárolta az FTC éléről a New York Red Bulls.

– Igen, pont aznap reggel érkezett a hír, amikor délután Tamással egyeztettünk volna Alex helyzetéről. Egyből felhívtam Alexet, hogy „figyelj, Ali, szerintem tudom a válaszodat, de mondd el, hogy most mit szeretnél!”. Csak annyit felelt: „Bence, bárki lesz az új edző, én kezdő leszek a Fradiban.” Ebben maradtunk.

– Robbie Keane érkezett, akinek az irányítása alatt szinte azonnal alapember lett, hamarosan a válogatottba is bekerült. Óriási volt a kontraszt Pascal Jansen után.

– Robbie Keane-nek rengeteget köszönhet az egész magyar futball. Nálam a legnagyobb hatást gyakorolt külföldi edző itthon az elmúlt tizenöt évben. A maga módján Pascal Jansen is hozzátett Alex pályafutásához. Azzal, hogy nem adott neki lehetőséget, még inkább megerősítette fejben. Persze néha legszívesebben ordítottam volna… Sőt 2024. december elsején, amikor Tatabányán néztem Alit, ahogy próbált labdába érni egy borzalmas színvonalú, gól nélküli BVSC–Soroksár mérkőzésen, ki is fakadtam a lelátón, hogy könyörgöm, mit keresünk mi itt egy ilyen játékossal?

Tatabányáról nem a Premier League látszott, hanem a sarki patika

– Kevesebb mint tizennégy hónappal később a Bournemouth színeiben a Liverpool ellen debütált a Premier League-ben.

– És az egyik első mondata az volt utána, hogy a Liverpool ellen könnyebb volt labdához érni, mint akkor a BVSC ellen. Ott folyton a levegőben volt a labda, nem volt egymás után két passz a földön rossz átvétel vagy szabálytalanság nélkül. Ha ott a tatabányai lelátón, valaki azt mondta volna nekem, hogy 2026-ot már a Premier League-ben kezdi, akkor megkértem volna, hogy menjen el a sarki patikába, és írasson fel magának valami gyógyszert. Ma viszont már azt mondom, hogy akinek van hite a Jóistenben és van hite magában Alexben is, annak fel kell készülnie arra, hogy ő a lehetetlennek tűnő dolgokat is képes megcsinálni.

– A hasonló testfelépítésű Florian Wirtz 140 Bundesliga-meccsel a háta mögött igazolt Liverpoolba, mégis azt láthattuk, hogy kellett neki fél év és többkilónyi pluszizom, mire felvette a Premier League ritmusát. Tóth Alexnek az NB I után nem lesz túl nagy az ugrás?

– Korábban úgy gondoltam, hogy a Premier League előtt ideális lehetne egy köztes lépcsőfok, de jött a Bournemouth, amely az adatok és megalapozott szakmai vélemények alapján úgy ítélte meg, hogy már most készen áll erre a szintre. Ali első angliai meccse előtt sokat beszélgettem a csapat sportigazgatójával, aki az egyik edzés után elmondta, hogy két éve vették meg Alex Scottot 23 millió euróért, akit gyönyörűen felépítettek. Akkor ő ugyanennyi idős volt, de a klub szerint Alinak kétszer olyan a fizikuma, mint amilyennel az angol középpályás érkezett. Ez dicséri a Fradinál végzett munkát és Ali plusz egyéni edzéseit is. A Bournemouth-nál világszínvonalú a játékoskiválasztási és -fejlesztési folyamat. Már eljutottak arra a szintre, hogy a legnagyobb kluboknak ad el, mint a Manchester City, a Liverpool vagy a Real Madrid. Türelmesnek kell lenni, de biztos vagyok benne, hogy Alex a lehető legjobb helyre került.

Két Alex: Scott és Tóth az AFC Bournemouth középpályáján hamar megtalálhatják a közös hangot Fotó: Jacob King /PA Wire

– Az elmúlt egy év történéseit nehéz lett volna megjósolni, de fontos kérdés, hogy hol látja Tóth Alexet öt év múlva?

– Öt és fél éves szerződést kötött a Bournemouth-szal, de úgy tekint rá, hogy ez csak a kezdet. Tudja, hogy rengeteget tanulhat, fejlődhet, napról napra jobb lesz. Úgy gondolom, hogy három év múlva Európa legjobb középpályásai között emlegetik majd.

– Szóba került a szakdolgozata, amiben Dzsudzsák Balázs és Huszti Szabolcs karrierútját is elemezte, akik Oroszországba, illetve Kínába igazoltak nagy pénzért. Azt nem kérem, hogy ezeket a döntéseket minősítse, de egy elvi kérdés: mit javasolna, ha jönne egy szaúdi klub, és tízszeres fizetést ígérne Tóth Alexnek?

– Van erről egy megállapodásunk. Ő minél jobb játékossá szeretne válni, és egyáltalán nem érdekli a pénz. Most sem az érdekelte, pedig voltak anyagilag sokkal jobb lehetőségei. Egyébként a Ferencvárosnak is, de ők is a szakmai koncepció mellett döntöttek, amiért nagyon tisztelem Kubatov Gábort, Nyíri Zoltánt, Orosz Pált és Hajnal Tamást. Amikor majd Alex már tizenkét-tizenhárom évet eltöltött topszinten, akkor lehet értelme Szaúd-Arábiáról vagy az Egyesült Államokról beszélni, addig nincsen.