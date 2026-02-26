Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Lakat került a drogbarlangként működő presszóra + videó

Kokaint, kristályt és marihuánát terjesztettek egy békásmegyeri presszóban, amelyre február 17-én csaptak le a rendőrök. Több mint fél kilogrammnyi kábítószert foglaltak le, a két feltételezett dílert őrizetbe vették, a helyiséget bezárták.

2026. 02. 26. 15:43
Vaszko Viktor
Bezártak egy békásmegyeri presszót, amelyet kokain, kristály és marihuána terjesztésére használtak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
 

Két törzsvendég hosszabb ideje kábítószer-elosztóként használt egy presszót a Budapest III. kerületében lévő Hatvany Lajos utcában. A rendőrök február 17-én ütöttek rajta két feltételezett kereskedőn:

egy 44 éves férfit akkor fogtak el, amikor a kocsmából kilépve a kocsijához tartott, társát, egy 51 éves férfit pedig a presszóban, ahol egy vásárlójával szemben is intézkedtek a nyomozók.

Az elfogott férfiaknál a helyszínen, valamint a lakásaikban

  • több mint bruttó 100 gramm kokaint,
  • 420 gramm marihuánát, valamint
  • kilenc doboz droggyanús tablettát foglaltak le.

Az ötszáz adagot meghaladó kábítószer

feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot.

A két férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: BRFK)


