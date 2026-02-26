Lakat került a drogbarlangként működő presszóra + videó

Bezártak egy békásmegyeri presszót, amelyet kokain, kristály és marihuána terjesztésére használtak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
Két törzsvendég hosszabb ideje kábítószer-elosztóként használt egy presszót a Budapest III. kerületében lévő Hatvany Lajos utcában. A rendőrök február 17-én ütöttek rajta két feltételezett kereskedőn:
egy 44 éves férfit akkor fogtak el, amikor a kocsmából kilépve a kocsijához tartott, társát, egy 51 éves férfit pedig a presszóban, ahol egy vásárlójával szemben is intézkedtek a nyomozók.
Az elfogott férfiaknál a helyszínen, valamint a lakásaikban
- több mint bruttó 100 gramm kokaint,
- 420 gramm marihuánát, valamint
- kilenc doboz droggyanús tablettát foglaltak le.
Az ötszáz adagot meghaladó kábítószer
feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot.
A két férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.
