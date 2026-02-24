kábítószersomogy vármegyei főügyészségbörtönbüntetés

Az életben is egy párt alkotott a kábítószer-kereskedő páros

Az élettársak két éven keresztül vásároltak nagy mennyiségben a kábítószert, amit aztán kiterjedt vevőkörükben értékesítettek, közel tízmillió forintért.

Magyar Nemzet
Forrás: Somogy Vármegyei Főügyészség2026. 02. 24. 7:43
A Somogy Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat egy enyingi párral szemben, akik a visszatérően tőlük vásárló fogyasztói körben közel 10 millió forint értékű kábítószert értékesítettek. 

A lefoglalt kábítószer egy része (Forrás: Siófoki Rendőrkapitányság)

A vádirat szerint az Enyingen élettársként együtt élő vádlottak 2023. évtől kezdődően vásároltak nagyobb mennyiségben kábítószereket – elsősorban mefedront, illetve kristály és kati néven ismert kábítószereket – azzal a céllal, hogy azt a Siófokon és környékén kiépített vevőkörük részére értékesítsék.

A főügyészség közleményéből kiderül, a vádlottaknak több visszatérő vevőjük is volt: egyikük 8 millió forint értékben vásárolt kristályt, míg egy másik férfi több tételben összesen 1 millió forintot fizetett 50 gramm kábítószerért. 

A vádlottak az illegális tevékenységükből közel 10 millió forint bevételre tettek szert.

Az elkövetőket végül 2025 nyarán fogták el, amikor a siófoki rendőrök Balatonvilágoson intézkedés alá vonták az autóval közlekedő párost, majd a gépkocsi átvizsgálása során a jobb első ülés alatt elrejtve megtaláltak közel 60 gramm kábítószer tartalmú anyagot.

A páros az eljárás nagyobb részében letartóztatásban volt, ugyanakkor az ügyészség egyezséget kötött a vádlottakkal a bűnösség beismeréséről, ezáltal a nyomozást sikerült rövid idő alatt teljesíteni.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Székesfehérvári Törvényszékhez benyújtott vádiratában 

a páros mindkét tagjával szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint a kábítószer-kereskedelemmel szerzett jövedelem elvonása érdekében 5-5 millió forintos vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt. 

Borítókép: Ilusztráció/kábítószer-kereső szolgálati kutya bemutatója a röszkei határátkelőhelyen (Fotó: MTI/ORFK)


