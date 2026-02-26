Magyar Péter pártcsaládja fegyvereket követel Ukrajnának

A frakció szerint Oroszország megbízhatatlan és a jövőben sem lehet adni a szavára.

Sohasem szabad megbíznunk Putyinban; százszor hazudott Európának, és továbbra is hazudni fog. Folytatni fogja Oroszország hibrid agresszióját és kibertámadásait Európa ellen. A győzelemhez Európa válaszának erősnek és egységesnek kell lennie.

– fogalmaztak.

Háborús pszichózisuk közepette kijelentették, hogy szerintük Moszkva folytatni fogja az agresszióját Európa ellen. Mindezekből kiindulva arra a következtetésre jutnak, hogy erős és egyértelmű választ kell adni az orosz fenyegetésre.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP )