Magyar Péter brüsszeli pártcsaládjának képviselőcsoportja felszólította az uniós tagállamokat, hogy szállítsanak Patriot légvédelmi rendszereket Ukrajnának, és Németországot Taurus nagy hatótávolságú rakéták átadására kérte. Az Európai Néppárt szerint Oroszország a létfontosságú infrastruktúra rombolásával próbál nyomást gyakorolni, ezért a háború lezárásához nagyobb katonai nyomásra van szükség.
Magyar Péter pártcsaládja fegyvereket követel Ukrajnának
Az Európai Parlamentben Magyar Péter pártcsaládja felszólította az uniós tagállamokat, hogy szállítsanak légvédelmi rendszereket Ukrajnának, és Németországot Taurus nagy hatótávolságú rakéták átadására kérte. A képviselők hangsúlyozták: Oroszországgal fizettetnék meg a háború költségeit, és erős európai választ sürgettek. A fejlemény már csak azért is árulkodó, mivel hazánkat épp Ukrajna zsarolja a kőolajszállítás indokolatlan leállításával.
Az Európai Néppárt képviselőcsoportja (EPP) arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy szállítsanak Patriot légvédelmi rendszereket Ukrajnának, és felszólítja Németországot Taurus nagy hatótávolságú rakéták átadására
– áll a közleményben.
A néppárt képviselőcsoportja tovább megy és a katonai nyomásgyakorlást ösztönöz Oroszországgal szemben:
Hogyan lehet elérni, hogy a Kremlben ülő háborús bűnös ne csak a bombázásokat hagyja abba, hanem komolyan tárgyalóasztalhoz is üljön? Csak akkor, ha nagyobb katonai nyomást érez, és már nem hiszi, hogy megnyerheti ezt a háborút
– mondta Michael Gahler európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Ukrajnáért felelős vezető képviselője és az EPP külügyi szóvivője.
A frakció szerint Oroszország megbízhatatlan és a jövőben sem lehet adni a szavára.
Sohasem szabad megbíznunk Putyinban; százszor hazudott Európának, és továbbra is hazudni fog. Folytatni fogja Oroszország hibrid agresszióját és kibertámadásait Európa ellen. A győzelemhez Európa válaszának erősnek és egységesnek kell lennie.
– fogalmaztak.
Háborús pszichózisuk közepette kijelentették, hogy szerintük Moszkva folytatni fogja az agresszióját Európa ellen. Mindezekből kiindulva arra a következtetésre jutnak, hogy erős és egyértelmű választ kell adni az orosz fenyegetésre.
