Zsúfolt lesz mostanában az adónaptár – erre figyeljünk

Az év első hónapjai hagyományosan az adózási adminisztráció legsűrűbb időszakai közé tartoznak. A NAV felé teljesítendő bevallások és befizetések elmulasztása komoly bírságokat és késedelmi pótlékot vonhat maga után, ezért érdemes előre tervezni a legfontosabb adózási határidők előtt.

Gazsó Rita
2026. 02. 18. 19:30
Fotó: Aroni's cottage Forrás: Shutterstock
Az esztendő első fél éve a magánszemélyek és a vállalkozások számára egyaránt az adózási kötelezettségek legsűrűbb időszaka. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adónaptárja szerint már februárban és márciusban több olyan határidő érkezik, amelynek elmulasztása bírságot és késedelmi pótlékot vonhat maga után.

adózás
Számos adózási határidőre kell figyelni az év első hónapjaiban  Fotó: Adó.hu

Adózás: év elején az szja-bevallással összefüggésben számos teendő van

A munkavállalók már február elején megkapták a munkáltatóktól a 2025-ös jövedelmekről szóló igazolásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a személyi jövedelemadó-bevallás ellenőrzéséhez. A lapunk által megkérdezett 

szakértő szerint már ekkor érdemes átnézni, hogy minden jövedelemtípus szerepel-e az igazolásokban, különösen akkor, ha a magánszemély év közben munkahelyet váltott, több kifizetőtől kapott jövedelmet vagy cafetériában részesült. 

A hibás vagy hiányos igazolások később nehezebben korrigálhatók. 

Március 15-től – ehhez kapcsolódóan – elérhetővé válnak az eSZJA-felületen a NAV által készített bevallási tervezetek, a papíralapú tervezet postázását azonban külön kell kérni, amelynek határidejére jó figyelni, amely március 16-a. A tervezet nagy segítség, de nem minden esetben teljes körű – véli a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy 

  • a külföldről származó jövedelmek, 
  • az ingatlan-bérbeadás bevételei, 
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelmek, 
  • valamint a kriptoeszköz-ügyletek eredménye 

gyakran csak akkor kerül be a bevallásba, ha az adózó maga kiegészíti. 

Ugyanez igaz egyes adókedvezményekre is: a családi kedvezmény, a személyi kedvezmény vagy az első házasok kedvezménye esetében érdemes ellenőrizni a jogosultsági feltételeket és az év közbeni nyilatkozatokat.

A beadás határideje előtt is több feladatra kell figyelni

Az szja-bevallások beadásának végső határideje május 20., amely egyben az adó 1+1 százalékáról való rendelkezés utolsó napja is. 

Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek különösen figyelniük kell, mert esetükben a NAV által készített tervezet nem válik automatikusan bevallássá.

A vállalkozási és őstermelői bevételeket, költségeket nekik kell kiegészíteniük, majd a bevallást saját maguknak kell véglegesíteniük és beküldeniük. 

A befizetendő adót szintén eddig kell rendezni. A szakértő szerint sokan megfeledkeznek arról, hogy ha az év közben levont adóelőleg nem fedezi teljes mértékben a fizetendő adót, akkor egy összegben kell rendezni a különbözetet, ami megterhelő lehet. Célszerű előre kalkulálni, és szükség esetén részletfizetési lehetőséget kérni.

A vállalkozásoknak a negyedéves áfabevallás és a társasági adóbevallás tartogat teendőket

A vállalkozások számára a havi és negyedéves áfabevallási határidők folyamatos kötelezettséget jelentenek. A NAV online számlarendszeréből származó adatok és a bevallások közötti eltérések automatikus kockázatelemzésen mennek át. A szakértő szerint külön figyelmet igényel az áfalevonási jog gyakorlása, különösen vegyes használatú eszközök, céges autók vagy reprezentációs költségek esetében. Egy rosszul alkalmazott levonás nemcsak adókülönbözetet, hanem mulasztási bírságot is eredményezhet. 

A társas vállalkozások számára a tavasz vége jelenti a legnagyobb adminisztratív terhet: a naptári éves cégeknek május 31-ig kell benyújtaniuk a társasági adóbevallást és közzé tenniük az éves beszámolót. 

Ilyenkor érdemes felülvizsgálni a költségelszámolásokat, az elhatárolt veszteségek felhasználhatóságát és a fejlesztési tartalék alkalmazását. 

A digitalizációval párhuzamosan a NAV ellenőrzési gyakorlata is adatvezérelt lett. A szakértő szerint a legfontosabb teendő a megelőzés: rendszeres egyeztetés a könyvelővel, az adatszolgáltatások és a főkönyvi kivonat összevetése, valamint az év eleji adóstratégiai tervezés. A tudatos felkészülés nemcsak a bírságok elkerülését szolgálja, hanem pénzügyi stabilitást is adhat a cégeknek és a háztartásoknak.

