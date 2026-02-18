Zsúfolt lesz mostanában az adónaptár – erre figyeljünk

Az esztendő első fél éve a magánszemélyek és a vállalkozások számára egyaránt az adózási kötelezettségek legsűrűbb időszaka. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adónaptárja szerint már februárban és márciusban több olyan határidő érkezik, amelynek elmulasztása bírságot és késedelmi pótlékot vonhat maga után.

Számos adózási határidőre kell figyelni az év első hónapjaiban Fotó: Adó.hu

Adózás: év elején az szja-bevallással összefüggésben számos teendő van

A munkavállalók már február elején megkapták a munkáltatóktól a 2025-ös jövedelmekről szóló igazolásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a személyi jövedelemadó-bevallás ellenőrzéséhez. A lapunk által megkérdezett

szakértő szerint már ekkor érdemes átnézni, hogy minden jövedelemtípus szerepel-e az igazolásokban, különösen akkor, ha a magánszemély év közben munkahelyet váltott, több kifizetőtől kapott jövedelmet vagy cafetériában részesült.

A hibás vagy hiányos igazolások később nehezebben korrigálhatók.

Március 15-től – ehhez kapcsolódóan – elérhetővé válnak az eSZJA-felületen a NAV által készített bevallási tervezetek, a papíralapú tervezet postázását azonban külön kell kérni, amelynek határidejére jó figyelni, amely március 16-a. A tervezet nagy segítség, de nem minden esetben teljes körű – véli a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

a külföldről származó jövedelmek,

az ingatlan-bérbeadás bevételei,

az árfolyamnyereségből származó jövedelmek,

valamint a kriptoeszköz-ügyletek eredménye

gyakran csak akkor kerül be a bevallásba, ha az adózó maga kiegészíti.

Ugyanez igaz egyes adókedvezményekre is: a családi kedvezmény, a személyi kedvezmény vagy az első házasok kedvezménye esetében érdemes ellenőrizni a jogosultsági feltételeket és az év közbeni nyilatkozatokat.

A beadás határideje előtt is több feladatra kell figyelni

Az szja-bevallások beadásának végső határideje május 20., amely egyben az adó 1+1 százalékáról való rendelkezés utolsó napja is.

Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek különösen figyelniük kell, mert esetükben a NAV által készített tervezet nem válik automatikusan bevallássá.

A vállalkozási és őstermelői bevételeket, költségeket nekik kell kiegészíteniük, majd a bevallást saját maguknak kell véglegesíteniük és beküldeniük.