Zsúfolt lesz mostanában az adónaptár – erre figyeljünk

Az esztendő első fél éve a magánszemélyek és a vállalkozások számára egyaránt az adózási kötelezettségek legsűrűbb időszaka. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adónaptárja szerint már februárban és márciusban több olyan határidő érkezik, amelynek elmulasztása bírságot és késedelmi pótlékot vonhat maga után.
Adózás: év elején az szja-bevallással összefüggésben számos teendő van
A munkavállalók már február elején megkapták a munkáltatóktól a 2025-ös jövedelmekről szóló igazolásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a személyi jövedelemadó-bevallás ellenőrzéséhez. A lapunk által megkérdezett
szakértő szerint már ekkor érdemes átnézni, hogy minden jövedelemtípus szerepel-e az igazolásokban, különösen akkor, ha a magánszemély év közben munkahelyet váltott, több kifizetőtől kapott jövedelmet vagy cafetériában részesült.
A hibás vagy hiányos igazolások később nehezebben korrigálhatók.
Március 15-től – ehhez kapcsolódóan – elérhetővé válnak az eSZJA-felületen a NAV által készített bevallási tervezetek, a papíralapú tervezet postázását azonban külön kell kérni, amelynek határidejére jó figyelni, amely március 16-a. A tervezet nagy segítség, de nem minden esetben teljes körű – véli a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy
- a külföldről származó jövedelmek,
- az ingatlan-bérbeadás bevételei,
- az árfolyamnyereségből származó jövedelmek,
- valamint a kriptoeszköz-ügyletek eredménye
gyakran csak akkor kerül be a bevallásba, ha az adózó maga kiegészíti.
Ugyanez igaz egyes adókedvezményekre is: a családi kedvezmény, a személyi kedvezmény vagy az első házasok kedvezménye esetében érdemes ellenőrizni a jogosultsági feltételeket és az év közbeni nyilatkozatokat.
A beadás határideje előtt is több feladatra kell figyelni
Az szja-bevallások beadásának végső határideje május 20., amely egyben az adó 1+1 százalékáról való rendelkezés utolsó napja is.
Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek különösen figyelniük kell, mert esetükben a NAV által készített tervezet nem válik automatikusan bevallássá.
A vállalkozási és őstermelői bevételeket, költségeket nekik kell kiegészíteniük, majd a bevallást saját maguknak kell véglegesíteniük és beküldeniük.
