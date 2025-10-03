Magyarországon érzik magukat az emberek a legnagyobb biztonságban

A déli határ lezárása, a rendőrségi létszám növelése és a szigorú szabályok bevezetése eredményezte, hogy Magyarország az európai országok közül a legbiztonságosabb – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a polgári szalon pénteki, tapolcai rendezvényét megelőző sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor és Rétvári Bence (Forrás: Facebook/Gregus Bertalan)

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, hogy az ajkai és tapolcai polgári szalon rendezvénysorozat keretében immár hagyományosan ősszel és tavasszal ismert közéleti személyiségeket hív meg beszélgetni. A pénteki beszélgetőpartnere Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt.

Hozzátette: a polgári szalon keretében zajló közéleti beszélgetéseknek a korán elkezdődő választási kampány ad különös jelentőséget.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Ipsos francia piac- és közvélemény-kutató méréseire hivatkozva kiemelte:

Magyarország a szeptemberi felmérés szerint az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából, azaz itt érzik magukat az emberek a legnagyobb biztonságban.

Arra a kérdésre, hogy félnek-e attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatává válnak, Magyarországon a polgárok 7 százaléka, Svédországban 57 százaléka, Franciaországban 36 százaléka, Németországban 29 százaléka, Belgiumban 33 százaléka válaszolt igennel.

Rétvári hozzátette:

ez is mutatja, hogy a magyarországi politika a közbiztonság szempontjából európai szinten is a legsikeresebb.

A déli határ lezárásával a migránsok által elkövetett bűncselekményeket ki tudtuk zárni, ezen túl a rendőrség megnövelt létszáma és a szigorú büntető jogszabályok is hozzájárultak a biztonság növekedéséhez, szögezte le az államtitkár.

Rétvári Bence elmondta azt is, hogy egyre több német, holland választja lakóhelyéül a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket.

Navracsics Tibor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a külföldiek letelepedése hoz magával számos megoldandó feladatot is. Mint mondta, a közszolgáltatások bővítésével és javításával igyekeznek színvonalas szolgáltatásokat biztosítani a Balaton környéki településeken. Példaként említette a szolgálati lakás programot, amelynek első lépése a közelmúltban egy szigligeti lakás átadása volt, ezt pedig csaknem 100 új lakás követi majd. A fejlesztések között kiemelte a 84-es út felújítását, az M8-as gyorsforgalmi úttá alakításának folytatását.

A sajtótájékoztatót követő beszélgetés során Rétvári Bence a digitális polgári körök jelentőségét emelte ki. Mint mondta, közösen megálljt lehet parancsolni a kampány során „az ellenzék részéről megfogalmazott rágalmaknak”.

Navracsics Tibor az általa kezdeményezett etikai kódex jelentőségéről szólt, amely a kampány hangnemét hivatott etikus mederbe terelni.