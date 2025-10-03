Tseber RolandUkrajnaOrbán ViktorKovács Zoltán

Már Kovács Zoltán volt kénytelen helyre tenni Tseber Rolandot

Magyar Péter ukrán barátja azt állítja egy videóban, hogy Orbán Viktor a Kreml narratíváját ismétli. Kovács Zoltán közösségi oldalán tette helyre az ukrán titkosügynököt, kijelentve, hogy Magyarország a béke pártján áll, míg az ukrán elnök belesodorná Európát egy véget nem érő háborúba.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 03. 19:57
Tseber Roland és Magyar Péter (Forrás: Instagram)
Tseber Roland újra Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támadja – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebook-oldalán pénteken.

Tseber Roland és Magyar Péter (Forrás: Instagram)

Kovács Zoltán közlése szerint Magyar Péter jó barátja egy videóban azt állítja, hogy Orbán Viktor „a Kreml narratíváját ismétli”, amikor kimondja: Ukrajna nem szuverén ország.

„Az ukrán titkosügynök – aki korábban patkánynak nevezte a magyarokat – azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy az agresszor érdekeit védi, és még a régi történelmi közhelyet is felemlegeti: szerinte Magyarország mindig a vesztes oldalra állt – most harmadszor is ezt tesszük, és negyedik alkalom nem lesz” – fogalmazott az államtitkár.

Úgy folytatta: 

Tseber úr, Magyarország nem kér kioktatást történelemből! Ezeréves államiságunk arra tanított meg minket, hogy mindig a magyar érdek és a magyar emberek akarata szerint kell döntenünk

 – jelentette ki.

Hozzátette: Tseber Roland azt mondja, Ukrajna szuverén – miközben teljes fennmaradása külföldi pénzektől és fegyverektől függ. Ez a valóság – szögezte le.

Kovács Zoltán kiemelte, segítjük Ukrajnát, „de ez nem a mi háborúnk”. Azt írta, Magyarország a béke pártján áll, míg „az önök elnöke” belesodorná Európát egy véget nem érő háborúba.

Ne várják el, hogy a magyarok fizessék meg mások döntéseinek árát! Mi a magyar emberekért dolgozunk, nem pedig Kijev és Brüsszel parancsait teljesítjük

 – fogalmazott az államtitkár.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

