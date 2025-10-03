  • Magyar Nemzet
Ismét elszólta magát Tarr Zoltán: vasútvonalakat zárna be a Tisza Párt + videó

A Tisza alelnöke ezúttal egy sárospataki fórumon szólta el magát, amikor elmondta: pártja vidéki vasútvonalak bezárását tervezi.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 03. 18:54
Tarr Zoltán szépen lassan teljesen leleplezi a Tisza-csomagot. Ő volt az, aki az etyeki fórumon Dálnoki Áron társaságában kifejtette, hogy a Tisza jövedelemadó-emelést tervez, de erről nem beszélhetnek a választásokig. 

Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)

Az Ellenpont kiderítette, hogy nem csak ott, de később Újpesten is megismételte ezt Tarr. Vagyis elmondta, hogy átvernék a választópolgárokat. Tegnap a Tűzfalcsoport hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen szintén Tarr a kórházi ágyak csökkentéséről és iskolák bezárásáról elmélkedett. 

Az Ellenpont mostani felvételén Tarr Zoltán kifejtette, hogy kormányra kerülve a vidéki vasútvonalak sem lennének biztonságban. 

Nyilván mindenkit zavar, amikor az ő vasútvonalán bezárják a kis pirost és nem megy többet. De itt is ezeket is végig kell gondolni, ennek az összes aspektusát. Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű. És lehet, hogy a közlekedést más összefüggésekben is át kell gondolni, nem csak a vasutat vagy a buszt

 – árulta el a Tisza megszorító, vidéket leépítő terveit Tarr Zoltán a sárospataki Tisza-sziget rendezvényén.

Az Ellenpont szerint ez az elszólás azért is felháborító, mivel Tarr főnöke, Magyar Péter megjelenése óta a vasút állapotával kritizálja a kormányzatot, és a Tisza Működő Magyarországért programjában még „összekötettés a régiók között” és „a vasúti infrastruktúra korszerűsítését” ígérte a Tisza. 

Borítókép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Purger Tamás)


