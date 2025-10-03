Juhász Péterbotrányügyészballiberálisok

Nem hagyta szó nélkül Juhász Péter trágárkodását Kocsis Máté

Közösségi oldalán reagált Juhász Péter trágár üzenetére a Fidesz frakcióvezetője. Kijelentette, hogy Juhász Péter nem állhat elő áldozatként, és felhívta a figyelmet, hogy a hatósági vizsgálatot saját magának köszönheti.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 17:42
Mint ismert, a balliberálisok heteken át álhíreket terjesztettek a nem létező Szőlő utcai ügyről, kormánytagokat alaptalanul vádolva. A kormány világosan jelezte, hogy az egész hamis. Juhász Péter, aki fontos szerepet játszott a botrány terjesztésében, a hatóságok házkutatása és kihallgatása után áldozatként jelent meg a nyilvánosság előtt, miközben Puzsér Róbert tüntetést szervezett mellette. Pénteken a közösségi oldalán Juhász Péter ezt írta ki: Kocsis Máté kapja be. Erre reagált posztjában a Fidesz frakcióvezetője.

Juhász Péter Facebook/Juhász Péter
Juhász Péter

 

A Fidesz frakcióvezetője posztjában leszögezte, hogy Juhász Péter nem állhat áldozatként elő, hiszen 

a hatóságok csupán tanúként hallgatták meg, gyanúsítottként nem, ezért szerinte nem érdemes mártírkodni.

Kocsis Máté hangsúlyozta azt is, hogy a hatósági vizsgálat Juhász állításai miatt zajlik: az elmúlt hetekben ugyanis állítólagos bizonyítékokra, információkra és egy informátorra hivatkozott egy súlyos ügy kapcsán, így a hatóságok kötelessége ennek kivizsgálása. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 

amennyiben a bizonyítékok valóban nála vannak, azokat át kellett adnia az ügyészeknek, és kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy miért nem tett feljelentést saját nevében.

Kocsis Máté ironikusan zárta bejegyzését, utalva a személyeskedésre és trágár üzenetekre: „Kíváncsiak leszünk, de addig is kellemes trágárkodást, személyeskedést! A megbékélés jegyében.”

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekVelkey György László

Bayer Zsolt: Antik jellemek

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezt az emberi minőséget.

