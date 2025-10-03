Álhírbotrány: Juhász Péter menekülőre fogta, amikor Lajosról kérdeztük

Mint köztudott, a nyilvánvalóan a kormány megbuktatását célzó álhírbotránynak komoly lendületet adott az a videó, amelyet csaknem két héttel ezelőtt osztott meg Juhász a saját YouTube csatornáján. Ebben a már említett Lajos telefonon adta elő az azóta széles körben ismertté vált, nyilvánvalóan kitalált történetét.

Vagyis, hogy tíz éve egy magas rangú politikus egy Ózd környéki gyermekotthonba járt rendszeresen nagy fekete autóval, és 10-12 éves fiúkkal létesít szexuális kapcsolatot. Az áldozatok nem látták a politikus, Zsolt bácsi arcát, de a hangját a tévéből utóbb felismerték. Műsorában Juhász Péter egyértelműen arra utalt, hogy „Zsolt bácsi” Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lehet.

Csütörtökön aztán a Fidesz frakcióvezetője lerántotta a leplet a titokzatos Lajosról, akit Látó Jánosként azonosított be. Kocsis Máté közölte: Juhász és Látó együtt alkotta meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét.

Látó Jánosról Kocsis elmondta, korábban kétszer is tagja volt a Hit Gyülekezetének, majd az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. A frakcióvezető futóbolondnak, kuruzslónak is nevezte a férfit, kitérve arra is, hogy Látó a YouTube videómegosztóra tölti fel prédikációit.

Látó jelenleg elérhető 32 ilyen videóját áttekintve egészen elképesztő tartalmakat találtunk: az úgynevezett tanítások hemzsegnek a vad állításoktól, a legárulkodóbbakat ebben a hosszú cikkünkben mutattuk be videókkal.

Juhász egy csütörtökön megjelent interjúban kijelentette: teljesen hiteles forrásnak tartja Látó Jánost. Hozzátette, tudomása szerint Látó nem tud többet annál, mint amennyit neki elmondott. Ami ugyebár rögtön a kiindulópontján megdőlt, ott, hogy nem volt akkoriban Ózdon gyermekotthon.