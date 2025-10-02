Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Semjén Zsolt és a kormány elleni álhírbotrány kirobbantójának, Kuslits Gábornak az ügyében – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és harminc napon belül dönt, hogy induljon-e nyomozás, vagy sem.

A történet előzménye, hogy Kuslits a Válasz Online-nak adott interjújában azt állította, már régóta lehetett tudni a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyeiről.

Csakhogy Rétvári Bence államtitkár leszögezte, hogy Kuslits egészen az interjú megjelenéséig semmilyen hivatalos panasszal, feljelentéssel nem élt, pedig jelzőrendszeri tagként ez törvényi kötelessége lett volna. Emiatt a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentést tett Kuslits ellen a BRFK-n. Kuslits az interjúban mondott mást is, de arról majd később.

Álhírbotrány

A javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban vették őrizetbe. Hónapokkal később pedig ezt az eljárást kihasználva egy jól körülhatárolható – influenszerekből és ellenzéki politikusokból álló – kör brutális lejáratókampányt, álhírbotrányt indított Semjén Zsolt és kormány ellen, valamint pedofilügyet kiáltott annak ellenére, hogy az ügyben nincs kiskorú sértett és politikusok sem érintette. Mindezt Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentése is megerősítette.

Tanúként már visszakoztak a rágalmazók

Az egész rágalomhadjárat Kuslits fentebb említett interjújával kezdődött. A fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatója amellett, hogy

állítása szerint ő is tudott Juhász Péter Pál viselt dolgairól, mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből.

Pár nappal később Káncz Csaba, a Privátbankár nevű online lap újságírója szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt) és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak. A nyomozásban (amit azóta át vett a Központi Nyomozó Főügyészség) mindkettőjüket tanúként hallgatták ki, igazmondásra kötelezve pedig már mentegetőzésbe kezdtek és elismerték, hogy csak szóbeszédeket hallottak politikusokról, nincsenek bizonyítékaik. Ezt követően az álhíreket terjeztő Káncz Csabától rövid úton megvált a Privátbankár, még az impresszumból is törölték.