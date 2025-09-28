Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

  Mindent eltakarítanának: Káncz Csabát a saját lapja is törölte az impresszumból
Mindent eltakarítanának: Káncz Csabát a saját lapja is törölte az impresszumból

Sorra futamodnak meg a balliberális portálok, megpróbálnak kibújni a felelősség alól.

Munkatársunktól
2025. 09. 28. 10:55
Még a saját lapja is törölte impresszumából az álhírterjesztő Káncz Csabát – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A lap felidézte, a magát geopolitikai elemzőnek beállító Káncz Csaba az 54 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést szeptemberben, amelyben két minisztert bűncselekményekkel vádolt meg.

Bő egy hete még szerepelt az álhírterjesztő Káncz Csaba a Privátbankár impresszumában (Forrás: Mandiner.hu)

Az álhírterjesztés és titkosszolgálati szálak

Az álhírterjesztő rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy a Válasz Online-on megjelent egy interjú Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték, és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből. Pár nappal később bukkant fel Káncz Csaba, aki szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt), és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbanását követően a rendőrség megkereste Kánczot a kormánytagok elleni vádak miatt, ám újságírói státuszára hivatkozva megtagadta állítólagos információinak forrását, mindössze annyit közölt, hogy egy befolyásos ellenzéki politikuscsalád tagjai mesélték neki a történetet.

Miután az említett vádakat Káncz Csaba bizonyítékok nélkül, és nem újságcikkben jelentette meg, hanem saját közösségi oldalán tette közzé, kérdéses, valóban megilleti-e a forrásvédelemhez való jog, az viszont tény, hogya férfi tényleg dolgozott újságíróként, mégpedig a privatbankar.hu és az mfor.hu szerkesztőségében. 

Az említett oldalak a Klasszis médiacsoporthoz tartoznak: Káncz Csabának a Privátbankárnál 2015 óta számos írása jelent meg, az mfor oldalán mindössze két cikk szerepel a nevével. 

Káncz Csaba neve azonban egyik lap impresszumában sem szerepel, ám az Internet Archive-on elérhető adatok szerint szeptember 20-án még fel volt tüntetve a szerzők közt. A Privátbankár és az Mfor munkatársának impresszumból való törléséről egyik lap oldalán sincs elérhető információ vagy közlemény.

Érdekesség az is, hogy Káncz Csabáról időközben kiderült, hogy 2012 szeptembere és 2016 között a brit titkosszolgálat egyik fedőcégének fizetési listáján szerepelt, amely vállalattól számlájára 12 alkalommal utalás érkezett. Káncz azonban azt állítja, fogalma sem volt, hogy a cég, amely fizet neki, titkosszolgálati háttérrel rendelkezik. 

Az álhírterjesztő médiumok igyekeztek elkenni a felelősségüket (Forrás: Facebook/ Szánthó Miklós)

Sorra futamodik meg a baloldali média, megpróbálják elkenni a felelősségüket

Néhány nappal ezelőtt közölt egy véleménycikket az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol már azt bizonygatták: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál igencsak érintett az álhírbotrányban, most már igyekeznek úgy tenni, mintha nem lenne közük hozzá. Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Miután Tuzson Bence tiszta vizet öntött a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, a 444.hu is igyekezett a maga módján korrigálni és azt írták, „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”. A balliberális portál kijelentésére több politikus, Szánthó Miklós és Kocsis Máté reagált, utóbbi, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt írta:

„Ó, dehogynem!” 

„Kedves 444-es propagandisták! Értem a kármentést, de ezt a vonalat is hamarosan korrigálniuk kell” – üzent közösségi oldalán Kocsis.

 

Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak

A Szőlő utcai javítóintézetben történteket Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió műsorában tisztázta: van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak. Az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig. A miniszterelnök leszögezte: 

ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

A kormányfő aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek. – Az ellenzéki szereplők, amikor elkövették ezeket a cselekményeket, megfogalmazták a vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak – fogalmazott, majd egy tanácsot is adott:

Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.

 


 Borítókép: Káncz Csaba (Borítókép: YouTube/Szélsőközép)

 

 

 

